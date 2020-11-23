Семь раз отмерь, один раз отрежь — финансовый гороскоп на 23 ноября

Сегодня легко совершить ошибку, поэтому перепроверяйте свою работу по несколько раз.

Овен ‌‌

Овнам в этот день придется нелегко в отношениях с начальством. С одной стороны вы будете склонны к проявлению инициативы и проявите готовность проводить в жизнь свою линию поведения. С другой стороны мнение начальства по поводу ваших инициатив может оказаться отрицательным. При попытке сделать что-то без согласования с начальством вы рискуете нарваться на обвинения в самоуправстве.

Телец

Тельцам в этот день звезды не советуют заниматься преимущественно умственным трудом. Нарушения вами дисциплины могут стать поводом для штрафных санкций со стороны начальства. Возможно, вы будете сталкиваться с ситуациями, когда потребуется проявить свои знания, но для вас это может быть связано с проблемой. Не допускайте нарушений закона.

Близнецы

Близнецам в этот день следует быть готовыми ко всяким неожиданностям. Вполне может случиться так, что вы придете на работу с одними планами, а заниматься придется совсем другими делами. Возрастает вероятность технических аварий и всевозможных технических сбоев, поломок. Если ваша работа связана с финансовыми операциями, то здесь вы рискуете допустить ошибку.

Рак ‌‌

Ракам сегодня будет нелегко реализовать себя в профессии, связанной с выполнением клиентских заказов. При контакте с клиентами старайтесь вести себя предельно внимательно и корректно. Возрастает вероятность что-то упустить или забыть при выполнении заказа клиента. Это может создать потенциально конфликтную ситуацию.

Лев ‌‌

У Львов, проходящих производственную практику в рамках профессионального обучения, день может сложиться неблагоприятно. Возможно, вы и поймете, сколь велика разница между теорией и практикой. Тем, кто работает по найму, сегодня следует строго соблюдать дисциплину труда. Ваше опоздание на работу или долгое отсутствие на рабочем месте не останется незамеченным начальством.

Дева ‌‌

У Дев сегодняшний день будет связан с трудностями при решении финансовых вопросов. В первую очередь, неблагоприятные влияния этого дня затронут тех, кто работает с финансовыми потоками в кредитно-денежных организациях и в бухгалтериях. При заполнении реквизитов платежей проверяйте и перепроверяйте себя многократно, не торопитесь.

Весы ‌‌

У Весов сегодняшний день будет связан с нарушением договорных обязательств и необходимостью устранять последствия этих нарушений. Если вы работаете с недвижимостью, то клиент, с которым практически все было договорено и согласовано, внезапно может отказаться от подписания договора купли-продажи. Это не лучший день для ведения переговоров.

Скорпион

Скорпионам, проходящим обучение в высших учебных заведениях, в этот день нелегко будет усваивать учебный материал. Основная проблема в том, что трудно будет успокоиться и сосредоточиться на учебе, слишком много будет отвлекающих факторов. Примерно та же проблема будет у тех, кто работает по найму и выполняет профессиональные обязанности.

Стрелец

Стрельцам в этот день звезды не советуют оплачивать учебу на платных курсах. Если же вы учитесь самостоятельно, то ваш учебный процесс будет затруднен из-за сильных эмоциональных реакций и отвлекающих факторов. Для сегодняшнего дня характерна нестабильная финансовая ситуация. Воздержитесь от вложений личных денег в финансовые авантюры.

Козерог

Козерогам в этот день звезды советуют быть деликатнее и осмотрительнее в делах, связанных с вашими личными инициативами. Дело в том, что вы будете склонны принимать самостоятельные решения без учета мнения заинтересованных сторон. И это может создать потенциально конфликтную ситуацию. Труднее всего пойдут дела у тех, кто работает в сфере ремонта и строительства.

Водолей

Водолеям звезды советуют быть осмотрительнее при общении с окружающими. С вами на контакт могут выйти люди с нечестными намерениями, которые могут попытаться обмануть вас и завладеть вашими деньгами. Не стоит проводить деловые встречи и планировать новые знакомства. Также это не лучший день для дополнительной подработки, выполнения частных заказов.

Рыбы ‌‌

Рыбам в этот день звезды советуют заниматься теми делами, в которых вы хорошо разбираетесь. Отдавайте предпочтение традиционному стилю и методам в работе. Чем меньше ваша работа будет относиться к финансовым операциям и спекулятивной деятельности, тем успешнее она пойдет. Работа на общественных началах также не принесет вам удовлетворения.