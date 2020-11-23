Учимся доверять — любовный гороскоп на 23 ноября

Сегодня стоит больше доверять партнеру и своей интуиции, а не логике и рационализму.

Овен ‌‌

Самые смелые ваши планы и мечты сегодня могут сбыться, если только вы поверите в это всей душой. Впрочем, проявить активность и инициативу тоже не помешает, так задуманное сбудется быстрее. Одинокие Овны во сне увидят подсказку относительно будущего.

Телец

Если вам будет трудно убедить в чем-то любимого человека, не старайтесь проявить настойчивость. Пусть человек со стороны повторит второй половинке ваши аргументы, и нужный результат будет достигнут. Одиноких Тельцов ждет счастливая встреча с человеком их мечты.

Близнецы

Астрологические влияния этого дня перед некоторыми Близнецами поставят проблему прощения. Постарайтесь забыть свои собственные ошибки и промахи любимого человека, и сосредоточьтесь на будущем. Если вы пока одиноки, созданный вами имидж позволит покорить окружающих.

Рак ‌‌

Раки сегодня склонны проявлять скупость в эмоциях, но на самом деле в их душе буря чувств. Постарайтесь не делиться с любимым человеком своими переживаниями, а справиться самостоятельно с проблемами их породившими. Одинокие Раки почувствуют интерес к новому знакомому.

Лев ‌‌

Звезды советуют Львам не злоупотреблять терпением второй половинки. Постарайтесь контролировать эмоции логикой и здравым смыслом. Это поможет вам понять, что никакой катастрофы не случилось. Одинокие Львы настроены на игривый лад и готовы флиртовать с окружающими.

Дева ‌‌

Вам будет трудно понять ваши намерения и желания любимого человека. Поэтому второй половинке придется приложить максимум усилий, чтобы все как следует объяснить и растолковать. Одиноких Дев звезды предостерегают от экстремального проведения досуга.

Весы ‌‌

Если вы невольно ошиблись в своих предположениях относительно любимого человека, не расстраивайтесь. Не исключено, что в следующий раз ситуация сложится по вашему сценарию. Одиноким Весам надоест ждать у моря погоды, и они решительно возьмут устройство личной жизни в свои руки.

Скорпион

В этот день ваша пассия невольно может развить такую бурную активность, что это кончится довольно плачевно для ваших отношений. Постарайтесь воздействовать на любимого человека мягким юмором и ситуация нормализуется. Одинокие Скорпионы проявят изобретательность в способах знакомств.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам в этот день прислушаться к желаниям любимого человека и выполнить их по высшему разряду. Это поможет снизить остроту отношений и настроит обоих на доверительный лад. Одиноким Стрельцам придется долго ломать голову над намерениями окружающих.

Козерог

Не исключено, окажется, что чувства вашей пассии значительно глубже, чем вам казалось до сегодняшнего дня. Это еще один повод радоваться о том, как вам повезло в жизни с партнером. Если вы пока одиноки, отдайте предпочтение потенциальному партнеру, который стремится к стабильным отношениям.

Водолей

Даже если вашей пассии сегодня не будет рядом с вами, звёзды советуют продолжать радоваться жизни и получать удовольствие от каждой её минуты. Одиноким Водолеям звезды советуют не расстраиваться, если на ваши чувства потенциальный партнер не ответил взаимностью.

Рыбы ‌‌

Текущее положение планет говорит, что сегодняшний день поставит перед Рыбами вопросы, ответы на которые по сию пору казались вам очевидными. Не исключено, что вам вместе с любимым человеком придется искать новые решения. Одинокие Рыбы найдут свое счастье в доме друзей.