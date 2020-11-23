Астролог предсказал, станет ли 2021 год удачнее 2020-го

Астролог Сергей Седашев дал прогноз на грядущий год.

Он отмечает, что 2021 год заострит социальные проблемы, а общественное внимание будет приковано к поиску эффективных путей устройства общества.

Расслабляться в следующем году скорее всего не придется — глобальные проблемы могут трансформироваться в социальные.

— То есть от безликой эпидемии, в которой неясно, кто виноват и что делать, всеобщее внимание переместится к поиску более эффективных путей устройства общества, — считает астролог.

В январе может начаться увеличение общественного недовольства. По мнению Седашева, при благоприятном раскладе это можно привести к новым путям развития науки и общества, которые позволят разрешить возникающие на материальном уровне проблемы.

Основным трендом года станет конфликт между консервативным и новаторским, между ограничениями и свободой. Особенно ситуация может обостриться в январе, июне, августе и ноябре.

Астролог рекомендует всем заниматься саморазвитием и развивать в себе такие качества, как сострадание и мягкость. Это поможет сгладить негативные эффекты резких перемен.