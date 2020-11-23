Смотрите только вперед — финансовый гороскоп на 24 ноября

Занимайтесь теми делами и проектами, которые обеспечат вам счастливое будущее.

Овен ‌‌

Овнам в этот день звезды советуют сдерживать свои эмоции и не торопиться предпринимать инициативы в делах. В работе могут возникать много тормозящих моментов. Если вы занимаете руководящую должность, то, возможно, вам будет трудно получить достоверные сведения о реальном положении вещей. Поэтому при неуверенности лучше воздержаться от принятия важных решений.

Телец

Тельцам в этот день будет весьма непросто решиться на какие-то важные дела. Возможно, вас будут останавливать внутренние сомнения в целесообразности тех или иных действий. Что-то будет мешать вам и не давать действовать в свободном режиме. Постарайтесь не предпринимать ничего важного, выполняйте обычные текущие дела и не начинайте ничего нового.

Близнецы

Близнецов звезды советуют активнее включаться в дела. Ваши деловые качества будут на высоте. Сейчас вы способны подходить к любой работе предельно конструктивно и конкретно. Особенно проявят себя те, кто склонен к техническому творчеству. Инженеры, изобретатели и рационализаторы найдут интересные технические решения. Важным условием успеха является четкое планирование.

Рак ‌‌

У Раков не лучший день для карьеры. От начальства может исходить основной фактор нестабильности. Вас могут часто озадачивать противоречивыми приказами и распоряжениями, поэтому лучше не торопиться сразу их исполнять и выждать паузу. Между тем это удачный день для выполнения клиентских заказов. Вы сможете быстро и четко обслужить клиентов.

Лев ‌‌

Львам, являющимся владельцем бизнеса, сегодня предстоит столкнуться со сложностями в реализации текущих планов. Возможно, вам будет трудно заставить себя сосредоточиться рутинной работе, к которой может отсутствовать интерес. Для рядовых работников день складывается более успешно. Старайтесь браться за те дела, в которых хорошо разбираетесь. Обязательно доводите начатые дела до конца.

Дева ‌‌

У Дев благоприятный день для текущей работы. Постарайтесь активнее взаимодействовать с людьми, чаще вступать с ними в контакты. Можно на этот день запланировать деловые встречи, поездки. Успешно пойдут дела, связанные с оформлением документов, торговлей, консультациями, транспортом и информационным обменом.

Весы ‌‌

Весам в этот день звезды советуют работать индивидуально. При самостоятельной работе, не связанной с партнерским взаимодействием или подчинением вышестоящему начальству, вы сможете поработать гораздо результативнее. Это удачное время для дистанционного труда на дому с использованием возможностей интернета. Успешно пойдут дела у строителей.

Скорпион

У Скорпионов сегодняшний день складывается благоприятно для обмена опытом и повышения уровня квалификации. Поэтому используйте этот день для восполнения пробелов в профессиональных знаниях. Преуспеют работники торговли, транспорта, средств связи и коммуникаций. Между тем для отношений с коллегами и подчиненными этот день неблагоприятен.

Стрелец

Стрельцам в этот день удастся увеличить уровень доходов за счет дополнительной подработки. Те, кто периодически выполняет неофициальную подработку, сегодня будут иметь много выгодной работы. В этот день вы сможете показать высокий уровень работоспособности, практически не будете уставать, поддерживая высокий темп. Поэтому рост доходов будет получен в основном за счет интенсификации труда.

Козерог

Козерогам в этот день следует вести активный образ жизни и заниматься делами. Хорошо заниматься саморазвитием, повышать свой интеллектуальный потенциал. Например, вы можете сосредоточить внимание на составлении долгосрочного плана действий на будущее. Успешно пойдут дела, связанные с творческой работой в составе группы. Не зацикливайтесь на мелочах, смотрите вперед.

Водолей

Водолеи преуспеют в карьере. Успешно поработают те, кто занимает руководящие должности. Вы сможете принять взвешенные управленческие решения. Во второй половине дня вам может поступить ценная информация из конфиденциальных источников и это поможет вам выработать правильную позицию по ряду вопросов. Отношения с начальством станут более доверительными.

Рыбы ‌‌

Рыбам звезды советуют в этот день больше времени отводить на восполнение пробелов в профессиональных знаниях. Успешно пойдут дела у тех, кто имеет отношение к дальним перевозкам грузов, фотосалонам, дизайнерским студиям, издательствам и типографиям. Обмен мнениями с коллегами поможет вам углубить свои профессиональные знания.