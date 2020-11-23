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Астролог рассказала, как подготовиться к «коридору затмений»

Вечерняя Москва1 час назад
Фото: Вечерняя Москва

Астролог Алена Никольская рассказала, что с 30 ноября наступает «коридор затмений» — период, в ожидании которого рекомендуется подвести итоги текущих дел и начать новые задуманные проекты.

Как пояснила эксперт, «коридор затмений» дает возможность подвести итоги и поставить точку в важных вопросах. Однако начинать что-то новое в это время не стоит, поскольку будет мешать «некоторое внутреннее беспокойство». Поэтому Никольская советует положить начало важным проектам до 30 ноября.

Неделя с 23 по 29 ноября будет особенно благоприятствовать представителям творческих профессий, которым этот период сулит новые необычные идеи. Никольская рекомендует проявить повышенное внимание к своим снам, которые могут стать источником вдохновения.

Кроме того, на наступившей неделе будет легче и проще договориться с разными людьми, а также вернуться к спорным вопросам.

В конце недели следует проявить осторожность, поскольку напряженный аспект Венеры с Ураном будет побуждать к ненужным выяснениям отношений. Астролог призывает избегать выяснения отношений, особенно с близкими людьми.

— На таких аспектах бывают часто вспышки негодования, несогласия и желания во что бы то ни было отстаивать свою точку зрения, не задумываясь о последствиях. Поэтому, пожалуйста, спросите себя — вам важно быть правым или счастливым? — говорит эксперт.
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