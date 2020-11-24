Британский экстрасенс назвал сроки победы над коронавирусом

Британский провидец Николас Ауджула утверждает, что он предвидел глобальный кризис здравоохранения, вызванный пандемией коронавируса, еще в 2018 году.

Теперь он пророчит, что последствия пандемии могут длиться весь следующий год.

35-летний житель Лондона рассказал, что получает свои предсказания из видений, которые иногда бывают «очень ясными», в то время как другие могут быть «символическими», похожими на сновидения и более размытыми для толкований.

«Есть одна вещь, о которой люди чаще всего спрашивали меня в этом году, – это коронавирус. Я предвижу, что после Нового года настанет плато, а уровень заражения снизится до такой степени, что к весне ситуацию возьмут под контроль», – говорит ясновидящий.

Однако Николас добавил, что «панические настроения и ограничения из-за вируса будут продолжаться до 2022 года».

Ауджула утверждает, что он пережил невероятный внетелесный опыт в 17 лет, во время которого видел все свои прошлые жизни, включая египетскую царицу, служанку, оленя, льва и даже инопланетянина из другой галактики.

Он говорит, что испытывал экстрасенсорные способности с самого детства, но именно это видение в подростковом возрасте побудило его отказаться от планов изучать экономику и историю в университете и заняться исследованием регрессионной терапии.

«Еще в 2018 году слово «грипп» постоянно приходило ко мне. Оно застряло у меня в голове, потому что это не то слово, которое я использую в речи постоянно. Я рассматривал это как глобальную катастрофу, связанную с мясом или скотом», – добавил он.

Николас добавил, что предвидел поражение Дональда Трампа на выборах, предсказал протесты Black Lives Matter, кризис систем здравоохранения по всему миру, также он заранее «знал» о платье Арианы Гранде на премию «Грэмми» 2020 года.