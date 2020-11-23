Время вспомнить все — гороскоп на 23 ноября

8-9 лунные сутки. В такой по-осеннему морозный день стоит греться горячительными напитками и воспоминаниями.

А аспекты Луны к Меркурию помогут найти единомышленников по ностальгии. Луна в Рыбах ситуацию только усугубит – добавит нам эмпатии, драматизма и чувствительности. Поэтому понедельник выдастся особо сложным – логика и рациональное мышление испарятся, а мозг время от времени будет отключаться. Как вы понимаете, браться за новые дела и проекты не стоит. Читайте личный гороскоп и отгоняйте нехорошие мысли.

Овен ‌‌

Овны могут использовать этот день для уединенных размышлений и исследований, приватных разговоров. Также, он подходит для воспоминаний, подведения итогов, оформления отчета, посещения библиотеки, передачи документов в архив. Мысли о повседневном могут перетечь в глубокие философские выводы. Не стоит выбирать эти сутки для интенсивного тренинга, генеральной уборки и прочих энергозатратных дел.

Телец

Тельцам не стоит пропускать хороший день для переговоров (особенно, итоговых): сегодня они успешны в любом формате. Вашему собеседнику будет необходимо поделиться выстраданными мыслями или тайными чувствами, и если вы окажетесь рядом, в вашем лице он найдет идеального слушателя. Не стоит откладывать личную беседу, профессиональную консультацию, визит в учреждение, подписание готового контракта.

Близнецы

Сегодня удача ждет Близнецов в укромных местах, без фанфар, цветов и красной дорожки. Всего лишь окажется рядом нужный человек, найдется документ, принесет толк лекарство или сойдутся расчеты. День подходит для посещения закрытых учреждений и их электронных сервисов, для тайных совещаний, завершения дел, оформления справок, рецептов, отчетов, для врачебных, налоговых и страховых консультаций.

Рак ‌‌

День наводит Раков на нужные им факты, связи и воспоминания, подтверждает их догадки, помогает сформулировать мысли и выразить чувства, а также поддерживает в них веру и надежду. В завершаемых делах у вас есть право еще раз воспользоваться своей законной привилегией или прибегнуть к знакомой протекции. В заведомо неравной борьбе остается шанс на снисхождение и великодушие более сильной стороны.

Лев ‌‌

В этот день Львам придется чаще полагаться на свою интуицию, чем на энергию. Желательно заниматься делами, исключающими спешку и суету, требующими тайны, концентрации внимания, хорошей памяти, доли воображения. В общении пригодятся скрытность и проницательность. Подходящий момент для домашних совещаний и бесед с доверенным персоналом, для разговора о жилье, наследстве, страховке, семейном вкладе.

Дева ‌‌

Сегодня Девы легко найдут применение своей общительности, любознательности и проницательности. Многие Девы умудрятся извлечь пользу не только из фактов, но и из догадок, сплетен, подтекста. День позволяет окончательно прояснить важный вопрос или расставить акценты в отношениях. Он может пройти за перепиской, подведением итогов или поиском недостающей информации с целью сложения всех паззлов.

Весы ‌‌

Весам сегодня лучше не увлекаться внешними эффектами. В делах этого дня может требоваться уединение, понимание, тайна, волонтерская помощь, вышколенный персонал. Придется ориентироваться на самочувствие или на знакомые обязанности. День подходит для врачебных и других приватных консультаций, комплексной заботы и ухода. Хорошо покупать лечебные мази и настойки, специфические полезные ингредиенты.

Скорпион

Сегодня одна из сильных сторон Скорпионов - коммуникабельность или дар слова. Раскрыться этим талантам поможет подходящая психологическая атмосфера. Многие Скорпионы будут неравнодушны к эпистолярному жанру, примутся вести переписку или дневник. День поможет вам выступить в качестве писателя, консультанта, комментатора, переводчика, посредника, исследователя, или откровенно с кем-то поговорить.

Стрелец

В эти сутки Стрельцам не стоит откровенничать с кем попало. Нет обязанности молчать, но важно иметь понимающего собеседника. Звезды советуют вам общаться с теми, кто обладает схожими взглядами и опытом, имеет доступ к тем же тайнам. Также, это подходящий день для приватного и анонимного общения. Желательно предпочесть контакт со старшими, коллегами, представителями своего поколения или клана.

Козерог

Сегодня суровые Козероги способны на понимание, сочувствие и откровенность, но предпочтут открывать нежные стороны своей души лишь в контактах со знакомыми людьми. Малейшее недоверие заставит их вновь уйти в свою раковину или с самого начала оставаться в статусе инкогнито. День повышает коммуникабельность, но подходит лишь для общения с теми, кого вы любите, цените и не прочь добавить в друзья.

Водолей

У Водолеев сегодня есть искушение устроить то или иное действо по старому плану, в соответствии со своими прежними нуждами или планами. В том числе, это касается шоппинга и полезных связей. Звезды «разрешают» вам не поддерживать скучные разговоры и контакты с неприятными людьми: вскоре общение будет строиться на другой основе. Не слишком выгодны сейчас и закупки впрок: они могут стать балластом.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыб привлекают их прежние маршруты и области интересов. Возможны ностальгические эмоции в связи с новостями издалека. День может пройти за перепиской, обзором коллекции экзотических редкостей, воспоминаниями об учебе, путешествии, посвящении или знаковом романе. Хорошо суммировать те старые знания, взгляды и связи, что не зависят от веяний времени и имеют для вас безусловную ценность.