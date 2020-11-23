Сила, которой Всевышний наделил Скорпиона

Как известно, Творец одарил каждый знак зодиака каким-то особенным талантом.

Скорпион от него получил один очень интересный и спорный дар – уверенность в себе и способность достигать задуманного. Даже если никто в Скорпиона не верит – он идет к цели любой ценой. К сожалению, иногда «любой» означает и ценой потери отношений, разрыва связей. Поэтому оборотная сторона дара такова – достигнув желаемого, можно разочароваться во многом или обнаружить, что не с кем разделить свой успех. Поэтому представителям этого знака зодиака стоит иногда останавливаться и задаваться вопросом: «туда ли я иду?», «чем плачу за свой успех?».

Еще один дар Создателя – умение выживать в сложных ситуациях, справляться там, где другие не справились, и, что немаловажно, – восстанавливаться после потерь и начинать снова. Поэтому жизнь Скорпиона может быть наполнена экстримом, неожиданными и даже страшными поворотами, чрезвычайными ситуациями. Да, другие бы тут не справились, но….другие может быть и не попали бы в такие истории. Поэтому иногда Скорпиону стоит умерить свой пыл и тягу к приключениям, ведь его обычно тянет в самое пекло.

А следующему подарку, должно быть, позавидуют многие – это умение держать себя в руках и не показывать свой внутренний мир. Многим предстоит ошибиться, принимая молчание и спокойствие Скорпиона за его безразличие. На самом деле он прекрасно разбирается и в людях, и в чувствах – просто не считает нужным об этом говорить. Зато отличается способностью «ужалить» в самый неподходящий момент, что вызывает удивление и растерянность – от него не ждали такого, ведь внешне это была непробиваемая скала. Главное – не перегнуть палку и не закрыться совсем, не превратиться в закоренелого циника.

И еще один дар – великолепная интуиция, которая неоднократно его выручала в сложных ситуациях. Она помогает принять верное решение, в последнюю минуту все переиграть, сменить тактику. Да, без нее Скорпиону было бы сложно выходить из битв победителем и поэтому хорошо, когда он принимает и использует этот подарок.

Диана Сабитова