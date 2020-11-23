Что говорил Распутин о судьбе России

Личность Григория Распутина была окутана тайнами и загадками.

Историки удивляются тем, как он ловко смог влиять на императора России. Многие уверены, что Распутин был провидцем, поэтому смог иметь доверительные отношения с правящей семьей. В 1912 году была издана книга «Благочестивые размышления». В ней Распутин высказал свои предположения о будущем России.

В этой книге историки обратили внимание на то, что Распутин предвидел смерть царской семьи. Он писал: «Всякий раз, как я обнимаю царя и матушку, и девочек, и царевича, я содрогаюсь от ужаса, будто обнимаю мертвецов». Он утверждал, что молился за царскую семью, так как предвидел нехорошее. Распутин предсказывал смену власти в России и конец империи, а также в его книге можно найти пророчество об авариях на АЭС.

У Распутина есть упоминания о Третьей мировой войне. Он предсказал, что странами будут править невежественные люди, которым все равно будут подчиняться простые смертные.

"Человечество будет раздавлено поступью безумцев и негодяев. Мудрость закуют в цепи. Невежественный и властный будет диктовать законы мудрому и даже смиренному"

Старец отметил, что мир ждут три волны голода, насилия и бедности, а уже после них наступит полный мир. Однако, по словам провидца, после этих трех волн в живых останется очень мало людей, но они попадут в «рай на Земле».

"Мир ожидает три "молнии", которые последовательно спалят землю меж священных рек, пальмовый сад и лилии. С запада придет кровожадный князь, который поработит человека богатством, а с востока придет другой князь, который поработит человека нищетой"

Пророк говорил о том, что в будущем случатся глобальные катастрофы. Он уверен, что из-за природных катаклизмов люди вновь превратятся в животных и утратят все моральные «Не будут отличать добра и зла», - писал он о новых людях. По словам провидца, случится наводнение, которое сделает всю воду на Земле соленой, из-за чего у человечества кончатся плодородные земли – одни превратятся в соленое болото, а другие будут высушены. «Роза будет цвести в декабре, а в июне будет лежать снег».

Алевтина Кузнецова