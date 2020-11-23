Слабые стороны всех знаков зодиака

У каждого человека есть слабые и сильные стороны. А что, если посмотреть на этот вопрос с точки зрения астрологии и влияния планет?

От безответственности до бесчувственности — подробный прогноз составила Татьяна Орлова.

Слабые точки Овна проходят через Венеру и Сатурн. Представители этого знака зодиака могут обладать излишней прямотой, отсутствием дипломатичности и деликатности. Овну проще сказать правду, когда необходимо схитрить или промолчать. Из-за этого он портит отношения с людьми, когда эта правда никому не нужна. Но Овен по-другому просто не умеет.

Сатурн тоже оказывает влияние на Овнов, которое проявляется в неумении сказать себе нет. Овну необходимо реализовать свои мысли и идеи, как можно скорее — вне зависимости, существует такая возможность или нет. Ему неважно, как посмотрят на это окружающие люди. Иногда активность Овна бывает не к месту — из-за чего представитель этого знака зодиака может нажить себе проблем.

Для Тельца слабыми планетами являются Марс, Плутон и Уран. Это часто дает патологическое стремление к комфорту и практически неспособность сделать над собой усилие для того, чтобы выйти на новый уровень, добиться поставленной цели. Иногда Тельцам свойственна трусость. Они любой ценой избегают конфликтов. Но некоторые представители данного знака зодиака компенсируют этот нюанс участием в различных видах спорта, связанных с борьбой, состязаниями, а кто-то даже идет на военную службу.

Ураническая слабость этого знака зодиака заключается в непринятии нового, излишнем консерватизме. Когда мир живет по новым правилам — Телец продолжает жить по старым.

Слабым местом Близнецов являются планеты Юпитер и Нептун, которые отвечают за философию, широкий кругозор, религиозность. Кругозор у Близнецов шире, чем у других представителей знаков зодиака. Это связано с тем, что представители данного знака зодиака — активные потребители информации. Они много знают, и, как правило, много читают. Но из-за влияния слабого Юпитера Близнецам сложно понять суть информации, которую они активно получают. Они также склонны зависать на решении мелких, текущих проблем, упуская из вида глобальные тенденции и более важные стратегические задачи.

Слабыми планетами для Раков являются Марс и Сатурн. Злотворное влияние Сатурна на этот знак проявляется в отсутствии дисциплины и невыполнении взятых на себя обязательств. Что касается Марса, то Ракам довольно сложно проявить свой решительный характер. И если представитель данного знака зодиака решается на радикальные перемены или спонтанные действия, то делает это, как правило, руками других людей. Худшими проявлениями Рака могут оказаться безответственность и уход от обязательств.

Для Льва слабыми планетами являются Уран и Сатурн. Слабость Сатурна заключается в непринятии существующих правил, иерархий. Лев пытается установить свои порядки даже там, где это неуместно.

Из-за влияния Урана Льву трудно строить равноправные дружеские отношения, так как часто присутствует излишнее самомнение и стремление самоутвердиться — в том числе за счет окружающих людей. Поэтому Львы могут стать интересными, харизматичными персонажами, но дружить они практически не умеют.

Для Девы слабыми планетами являются Юпитер и Нептун. Представителям этого знака зодиака очень сложно прислушаться к своему внутреннему миру, а также проявить сострадание к другим людям. Излишняя практичность и критичность Дев мешает им раскрыть свой внутренний мир, погрузиться в чувства, романтику.

Кроме того, для Девы слабой планетой является Венера. Она своим положением мешает знаку зодиака проявлять чувства, которые у него есть.

Слабые планеты Весов — Марс и Солнце. И это сильно мешает Весам отстаивать свою позицию, заявлять прямо о своих желаниях. Весы часть прячут свои решения за другими людьми и делают это так искусно, что никто и не догадается. Они склонны долго колебаться, прежде чем принять решение. Представители этого знака зодиака нередко пытаются быть хорошими для всех, что тоже не всегда идет им на пользу.

У Скорпионов слабыми планетами являются Венера и Луна. С одной стороны, это радикальное решение финансовых вопросов — от излишней экономии до очень крупных трат, превышающих даже бюджет. Представители этого знака склонны рисковать — часто это у них получается, но иногда риск оказывается неоправданным. Слабость Луны у Скорпионов проявляется в постоянных опасениях в собственной безопасности, а также родных, близких, и страхах за будущее.

Слабая планета Стрельца — Меркурий. Стрелец хороший стратег, но плохой тактик. Представителям этого знака зодиака бывает сложно разложить свой план по пунктам и тщательно их выполнять. Поэтому многие идеи Стрельца в результате оказываются нереализованными из-за его несобранности и неумения найти средства для получения желаемого.

Негативное влияние на Козерога оказывают Луна и Юпитер. Козерогов часто называют бесчувственными из-за сложностей в проявлении заботы о близких. Им трудно проявлять свои эмоции, быть снисходительными. Представители этого знака зодиака часто руководствуются больше правилами, нежели душевными порывами.

Еще одним слабым местом Козерогов является дом, семья. Занимаясь активно реализацией своих профессиональных целей, у Козерогов дома творится абсолютный бардак во всех отношениях. Представитель этого знака зодиака может забывать пообедать, а дома у него может быть не убрано.

Для Водолеев слабым светилом является Солнце, которое мешает ему взять власть, когда есть такая возможность. Вместо того, чтобы в нужный момент проявить авторитарность — Водолей начинает консультироваться, слушать мнение со стороны. Представителям этого знака зодиака порой не хватает жесткости. Кроме того, Водолею сложно активно радоваться жизни и светиться счастьем. Даже если у него все хорошо — окружающие могут этого даже не заметить.

Слабости Рыб вызывает планета Меркурий. Она склоняет представителей этого знака зодиака больше уходить в духовную часть жизни, чем в реальную и практическую. Многие Рыбы не приспособлены для «земной» жизни, работы в классическом ее понимании. Они больше витают в облаках, творчестве, мечтах. Им может не хватать практичности и внимания к деталям.

Как бороться со своими слабыми сторонами

Овнам рекомендуется прежде, чем принять важное решение или приступить к активным действиям — посчитать хотя бы до трех. Есть шанс, что в таком варианте Овны пересмотрят свое мнение о грядущем событии и не сделают ошибок.

Тельцам лучше вместо старых, любимых вещей, оставленных родителями, бабушками, дедушками — приобрести предметы в таком же стиле, но новые. И тогда Тельцы будут соответствовать современным тенденциям.

Близнецам лучше перед очередным важным делом, подумать о том, к каким глобальным изменениям приведут запланированные действия, каким будет результат. Такие манипуляции позволят одолеть главную слабость Близнецов.

Для того чтобы не попасть в неудобное положение, Ракам лучше не давать никому лишних обязательств, особенно в письменном виде. Установленная на дверь хорошая сигнализация позволит не беспокоиться за сохранность своего имущества и благополучие семьи.

Львам при общении с людьми следует воспринимать их на равных, а не в качестве слуг, чтобы справиться с излишней авторитарностью.

Девам стоит попробовать изложить свои чувства на бумаге, научиться писать любовные письма. Это поможет раскрыть и выразить свои эмоции.

Весам следует сверять решения помощников и заместителей с собственными желаниями. Желательно следить за тем, чтобы отсутствовал диссонанс.

Скорпионам можно заработать столько денег, чтобы вообще о них думать. Также важно для личного спокойствия оградить себя от лишних контактов.

Стрельцам стоит найти себе помощника, который займется насущными делами, пока представители данного зодиака будут заняты проблемами мирового масштаба.

Козерогам стоит попробовать выделить хотя бы один день в неделю, чтобы не думать о работе вообще. Заниматься чем угодно – смотреть кино, читать книги или гулять. Это поможет снять стресс и понять, что кроме профессиональной реализации, есть другие удовольствия в жизни.

Водолеям не стоит пренебрегать возложенными на них полномочиями. Только представители данного зодиака могут дальновидно решить проблемы наилучшим способом.

Рыбам стоит сделать из своего хобби профессию. В таком случае любимое дело начнет приносить деньги.