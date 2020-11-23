О каких болезнях могут рассказать линии на руках

С помощью линий на руке гадалки могут определить прошлое и будущее человека.

Также на руке существует линия здоровья или, как ее называют профессионалы, линия Меркурия. По ней можно определить заболевания человека и скорректировать свой образ жизни в лучшую сторону, чтобы болезни его не беспокоили.

Линия здоровья расположена под мизинцем и ведет к запястью. Лучше всего, если у человека вообще нет на руке линии здоровья – значит, что у него нет серьезных болезней, о которых надо предупреждать. Задача линии здоровья – предостеречь и подсказать, что нужно исправить в образе жизни.

Расположение и пересечение с другими линиями

Для того, чтобы понять, что вам хочет сказать линия Меркурия, нужно смотреть на то, как она расположена по отношению к другим знакам на ладони. Так, наиболее опасным признаком считается то, что линия жизни пересекается или сливается с линией здоровья. Это говорит о том, что у человека есть серьезные хронические заболевания, поэтому он склонен к обострению недугов. Кроме того, это значит, что у человека есть склонности к вредным привычкам. Таким людям нужно регулярно проходить обследования и сдавать анализы.

Если линия здоровья берет свое начало на линии сердца, то значит, у человека есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Вероятнее всего, он склонен к нервным потрясениям, все принимает близко к сердцу и часто нервничает.

Бывают случаи, когда линия здоровья четко прослеживается до линии ума, а после имеет лишь очертания. Это значит, что человеку придется бороться с недугами, которые были у него выявлены еще в детском возрасте. Если наоборот – линия здоровья видна только после линии ума, это значит, что человека коснутся проблемы, связанные с его работой. В таком случае, нужно либо пересмотреть свою профессию, либо разбавить труд физической активностью.

Формы линии

Линия здоровья на руке может состоять из отрезков – это значит, что у человека есть заболевания органов пищеварения, поэтому, ему стоит сходить на обследование к специалисту. Если эти отрезки направлены к линии жизни – есть проблемы с нервной системой, возможны старые травмы, например, серьезные сотрясения.

Линия Меркурия может быть ровной, но пересекаться черточками – это говорит о том, что в судьбе человека существует большая вероятность несчастных случаев, которые тоже сильно отразятся на здоровье.

Ровная линия здоровья говорит о хронических заболеваниях, но, если она раздваивается – значит серьезные проблемы и недуги ожидают человека в преклонном возрасте.

Волнистый знак предупреждает о том, что у человека могут появиться заболевания, связанные с нервным потрясением и стрессом.

Алевтина Кузнецова