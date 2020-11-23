Включаем самоконтроль на максимум — гороскоп на 24 ноября

9-10 лунные сутки. Утром и днем Луна в знаке Рыб будет склонять к сентиментальности, некоторой расслабленности, инертности и зацикленности на мечтах.

Пригодится самоконтроль. Если нет внутреннего стержня, поможет внешняя дисциплина и привычный порядок дел. Это время ожидания, сдержанности, монотонной работы, соблюдения правил и традиций. Вечерняя ингрессия Луны в знак Овна обещает выход из спячки или размеренного режима, прилив энергии и всплеск авантюризма. Активность может затянуться за полночь. Стоит учесть вероятность провокационных ситуаций, не помешает приготовиться к маневрам и включить чувство юмора.

Овен ‌‌

Основную часть этого дня Овны могут провести в тишине и уединении - например, на природе или за сосредоточенной монотонной работой. Также, в дневные часы можно дать волю контролируемым тайным эмоциям, отдохнуть, выспаться, переждать полосу апатии, ожидания, неясности или недомоганий. Вечерний прилив энергии взбодрит вас настолько, что ваша увлеченность может распространиться и на ночной период.

Телец

Утром Тельцам придаст уверенности приятный факт из прошлого. Может удачно решиться вопрос о высшем образовании или командировке, профессиональная, юридическая, бюрократическая или этическая проблема. Позитивный настрой спровоцирует беспечность. Днем опасаться нечего, а вот вечером лучше удвоить осмотрительность: в любой ситуации возможно «двойное дно». Также, не помешает включить чувство юмора.

Близнецы

Для Близнецов вплоть до вечера актуальны организованность, целеустремленность и профессионализм, подчинение долгу, приказам и правилам. В некоторых ситуациях, пригодится опыт, мудрость, проницательность, выдержка или умение проявлять дозированное сочувствие. Вечер позволит вам сбросить оковы дисциплины и серьезности, повидаться с друзьями, скооперироваться для какого-то дела с единомышленниками.

Рак ‌‌

Для Раков сегодня наиболее спокойны утренние и дневные часы. В это время можно рассчитывать на официальную поблажку или чей-то прощальный благородный жест. Будет легко сохранять верность договору, долгу, партнеру, традициям, собственным обещаниям и убеждениям. А вот вечером любая ситуация способна опровергнуть расчеты и проиграться с точностью до наоборот, лишив вас опор и душевного равновесия.

Лев ‌‌

До наступления вечера звезды советуют Львам сохранять серьезность и соблюдать стандартные меры предосторожности. Этого будет достаточно, чтобы даже сложная ситуация оставалась предсказуемой и не выходила из-под контроля. Вечер избавит от необходимости идти «черепашьим шагом» и подарит вам авантюрный настрой. Под его влиянием, вас может внезапно потянуть на приключения и открытие новых горизонтов.

Дева ‌‌

Девам вплоть до вечера предстоит строго соблюдать все регламенты и условности в общении с внешним миром. Вам вряд ли удастся обойти официальное расписание или сложившиеся традиции (особенно, в отношениях с авторитетными лицами). Это время максимальной корректности. А вот в конце дня многие писаные и неписаные правила поведения будут проигнорированы, главную роль начнут играть быстрота и ловкость.

Весы ‌‌

Пока не настал вечер, звезды советуют Весам быть скромнее в своих запросах и скрупулезнее в выполнении рутинных повседневных обязанностей. Это подходящее время для спокойных монотонных занятий, профилактических процедур, диеты или других видов воздержания. Время для рискованных игр придет в конце дня. Учтите, что на любой свой хитроумный вызывающий ход вы получите ответную симметричную реакцию.

Скорпион

До наступления вечера у Скорпионов все пойдет по плану, или по хорошо знакомому старому сценарию. Вы сможете без помех завершить разговор или начатое накануне мероприятие. Если нет срочных дел, звезды советуют отдохнуть в спокойной обстановке, так как вечер, по контрасту с утренними и дневными часами, будет хлопотным. Не исключено, что вашего внимания потребуют два дела, места или объекта сразу.

Стрелец

Пока не пришел вечер, Стрельцам не повредит уединение. Это подходящее время для отдыха, выжидания, наведения порядка, суммирования итогов исследований или разговоров. Не встретив должного понимания у людей, можно найти опору в тайной вере, прошлом опыте или накопленных материальных резервах. Вечером самым естественным выбором для вас станет активный образ жизни, например, спортивная тренировка.

Козерог

Для Козерогов день начнется удачно. Если вы приуныли, хорошее утро поможет не скатиться в пропасть пессимизма. Вы сможете получить добрый знак, заслуженный бонус, защиту, одобрение, увидеть исполнение своих планов и расчетов. Вечером желательно перегруппироваться: ситуация непредсказуема, не помешает готовность к отражению атаки, переключению скорости, смене дома или другому оперативному маневру.

Водолей

Днем Водолеям полезно упорядочить свой бюджет и навести порядок в «закромах». Сентиментальность в это время не помеха здравому смыслу. Не стоит выбрасывать ненужное, если есть возможность сделать доброе дело и отдать вещи нуждающимся. Часть раритетов можно оставить на память. В конце дня вероятно оживление в близком окружении. Возможно, вы соберетесь в дорогу или начнете готовиться к мероприятию.

Рыбы ‌‌

Для Рыб этот день начнется с благого знака. Таковым для многих Рыб будет победа старых традиций. Вплоть до вечера консерватизм и предсказуемость будут радовать их больше, чем прогресс. Лучшим подарком судьбы может быть отсрочка перемен и дополнительная фора по времени, а также удачное подкрепление старых расчетов. Вечером не рекомендуются деловые и финансовые авантюры: скорее всего, это ловушка.