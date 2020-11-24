Экстрасенс: «Заворотнюк сглазили близкие подруги»

Новости о положительной динамике в состоянии Анастасии Заворотнюк, которая второй год сражается с онкологическим заболеванием, порадовали многих ее поклонников.

Певица Анна Калашникова призналась, что артистка действительно пошла на поправку. Настя уже активно гуляет во дворе своего дома. Известный экстрасенс Таис Фиолетова уверяет, что после болезни Заворотнюк не только сильно изменилась сама, но и резко поменяла круг своего общения.

– В состоянии Анастасии действительно произошли улучшения, – говорит Таис. – Но она не впервые преодолевает такие непростые ситуации в жизни. Настя, несмотря на внешнюю хрупкость, очень сильная женщина, которая не привыкла пасовать перед трудностями. Ее болезнь – следствие сильного сглаза. Насте всегда завидовали, причем даже близкие подруги, с которыми она общалась. В ее случае именно сглаз сделал свое дело – все вылилось в болезнь. Настя сама это прекрасно понимает. Я знаю, что в последнее время она резко ограничила свой круг общения, перестала принимать гостей. Это очень правильно. Сейчас ей нужно как можно меньше общаться с подругами. Среди них есть те, кто воздействует на нее негативно. Соответственно общение с ними сказывается на Насте, мягко говоря, не самым лучшим образом.

По словам Таис, Заворотнюк в данный момент полностью доверяет врачам и следует их рекомендациям. Впрочем, помимо официальной медицины, Фиолетова советует актрисе заряжаться и другими способами.

– Я бы посоветовала Анастасии съездить в путешествие, например на море, – говорит Фиолетова. – Вода – загадочная, таинственная женская стихия, которая всё питает, растворяет, защищает и прекрасно лечит. Магическая энергетика воды считается одной из сильнейших, так как она олицетворяет саму жизнь. Так же, как и огонь – вечное обновление, уничтожение всего отжившего. Он несет свет, тепло, питание, энергию и очищение от всего. А правильное и сознательное применение живого огня лечит душу и тело. Я бы советовала Насте регулярно смотреть на свечи, на огонь. И обязательно уехать на зимние месяцы к морю. Это поможет еще больше улучшить ее состояние. Дальше все зависит от окружения, которое вокруг Насти. И, как я говорила, она уже сама поняла, что ей нужно быть осмотрительнее в выборе подруг. Как только стали отсеиваться лишние люди, сразу начались улучшения.

А вот слухи об изменах супруга Заворотнюк Петра Чернышева Таис считает ложью. В светской тусовке судачат: пока Настя болела, Петр засматривался на симпатичных девушек. Мол, а как иначе: он же мужчина в самом расцвете сил.

– Петр верен Заворотнюк на все двести процентов, – говорит Таис. – Никаких измен с его стороны не было. Он об этом даже не думал. Потому что все свои силы Петр направил на то, чтобы спасти любимую женщину. Конечно, впереди их еще ждут непростые моменты. Но они справятся. И Петр сделает все, чтобы у них все было хорошо.