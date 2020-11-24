Крест судьбы Весов

Иногда нам кажется, что Судьба уготовила каждому из нас свой «крест» – ношу, которую приходится проносить через всю жизнь, нечто, что нас преследует на разных жизненных этапах и в разных возрастах в виде повторяющихся ситуаций, ролей и ощущений, которые приходится постоянно испытывать.

Понять или хотя бы предугадать, что нам уготовано, можно, обратившись к гороскопу.

Посмотрим на знак Весов – что может быть уготовано им Судьбой? Мы знаем, что Весам постоянно приходится искать баланс – как внутри себя, так и во внешнем мире. Именно это и определяет их жизненный путь – поиск гармонии, равновесия, примирения.

Таким образом мы можем предположить, что Весы будут притягивать к себе ситуации, в которых так или иначе будут возникать споры и конфликты – и зачастую это происходит еще в раннем детстве, где им приходится выступать посредником или миротворцем, пытающимся примирить родителей.

И здесь рождается выбор – идти дальше по этому пути и осваивать профессии, связанные с переговорами, медиацией, урегулированием споров, или же, наоборот, всеми силами стараться избегать подобных ситуаций. Ведь то, что сильно притягивает и то, что вызывает максимальное отторжение – по сути одно и то же.

И, если выбор пал на уход от внешних противоречий, они начинают проявляться во внутреннем плане, ведь как мы знаем, от Судьбы не уйдешь. Противоречивые желания, метания между несколькими объектами влюбленности, выбор между друзьями и любимыми, поиск себя и своего призвания – вариантов достаточно много.

Что произойдет, если Весы будут сопротивляться своему предназначению? Ситуации будут лишь усугубляться, что может быть чревато потерей друзей и связей, а также крайне неприятными разоблачениями. Честность в любых переговорах (в том числе и с самим собой) поможет избежать этих неприятных моментов.

Диана Сабитова