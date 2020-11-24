Павел Глоба предсказал России серьезные проблемы в 2021 году

Нынешний год выдался непростым для всей планеты.

Разразившаяся пандемия коронавируса, политические баталии, связанные с выборами в разных странах, военные конфликты и природные катаклизмы сотрясали планету весь год. В преддверии нового года все хотят знать, что же готовит нам год грядущий. Мы собрали предсказания известного российского астролога Павла Глобы.

Он считает, что 2021 год обещает быть менее тяжелым хотя бы потому, что он не високосный. Уходят в прошлое сложные конфигурации между Плутоном и Ураном, прошло сильное напряжение на оси Козерог-Рак. Соединение Сатурна и Юпитера переходит в Водолея, что снижает вероятность военных конфликтов.

С другой стороны, наступающий год открывает новый мировой цикл и будет проходить под тринадцатым знаком зодиака – Змееносцем, несущим в себе очередные потрясения. 2021 станет первым этапом, открывающим «мировой проект», который в дальнейшем изменит ход цивилизации и, безусловно, затронет Россию.

По мнению Глобы, одним из важных показателей грядущих изменений является вход Вакшьи (это одна из ведущих планет, определяющих в астрологии движение стихии, которая в любой момент может перестать поддаваться контролю разума) в знак Рака и останется в нем до 2029 года. Прошлый период пребывания Вакшьи в Раке пришелся на 1913-1920 годы и этим многое сказано. Суть этого явления – разрушение фундаментальных устоев, смена парадигмы, освобождение от того, что мешает развитию.

Несколько солнечных затмений, которые произойдут в следующем году, добавят нестабильности во всех сферах. Так, лунное затмение в знаке Стрельца 26 мая произойдет на 15 лунные сутки. В этот день могут начаться массовые беспорядки или события, связанные с выплеском коллективной агрессии. А лунное затмение 19 ноября в знаке Тельца может существенно повлиять на высшие политические круги страны, поставить перед ними задачу пересмотреть подход к управлению государством, а также положить начало мероприятиям по выходу из финансового кризиса.

По расчетам Глобы в июле Белая Луна перейдет в Козерога, что смягчит мировой политический кризис, а в России выведет на политическую арену молодое поколение управленцев, влияние которых на ситуацию в стране начнет ощущаться не ранее 2022 года.

Будем надеяться, что несмотря на звездные прогнозы, следующий год будет спокойным

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог