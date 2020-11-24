День безграничных возможностей — гороскоп на 25 ноября

10-11 лунные сутки. Сегодня соседство Луны и Марса в знаке Овна не просто обеспечивает энергией, а побуждает применить ее здесь и сейчас.

Это день динамики, смелых игр, отчаянных трюков, дерзких выходок. Он подходит для быстрых одномоментных бросков, коротких интенсивных тренировок и дает время для разминки перед финальной схваткой. Возможны сложности с чувством меры. Упрямство, инерция и последняя надежда отыграться могут заставить искать опасных приключений, переходить черту и «нарываться на проблемы». Важно заранее понимать границы допустимого и масштаб возможных санкций в случае грубого нарушения правил.

Овен

Сегодня Овны не нуждаются в лекциях о пользе активного образа жизни, так как охотно ведут его сами. День порадует их не только шансом размяться в моменте, но и возможностью шагнуть вперед, проявить инициативу на будущее. От свободы многих Овнов отделяет последний барьер, для взятия которого им важно оставаться в отличной боевой форме. Если есть лишнее время, это подходящий день для тренировки.

Телец

Сегодня многие дела сопровождаются для Тельцов теми или иными приключениями. Возможны как забавные, так и опасные моменты. Стоит быть разборчивее, чтобы не втянуться в двойные противозаконные игры. Тельцам, связанным обязательствами, не помешает отслеживать ходы и тайные мотивы партнеров. Тельцам, находящимся в недружелюбном окружении, важно не допускать происков конкурентов у себя за спиной.

Близнецы

Сегодня звезды приглашают Близнецов принять участие в командной игре или эксперименте, внести посильный вклад в коллективный проект. В группе будет легче освоить полезные обновления и навыки, нужные для будущего (особенно, в сфере экстремального спорта, техники, игр и программирования). Если вы не в форме и не в настроении, лучше не рисковать, ограничиться ролью зрителя, помощника или болельщика.

Рак

Сегодня Ракам предстоит потрудиться ради приближения к цели. Путь назад для многих Раков при этом уже отрезан, а путь вперед полон капканов. Ситуация требует быстрых, ловких и решительных действий, готовности пойти ва-банк ради ценного приза. Если вы не обладаете такими качествами, вам не помешает энергичный и верный помощник: чем выше ставки, тем выше риски, азартнее борьба и обиднее проиграть.

Лев

Львам придется по душе динамичная обстановка этих суток. Она позволит им найти применение своему энтузиазму и азарту, освоить новые перспективные навыки и расширить свои возможности. Желательно отдать предпочтение быстрым маневрам, не требующим сложных расчетов, идеальной связи и супер-выносливости. Уместны короткие тренинги, испытания, поездки, полеты и марш-броски, отработка отдельных трюков.

Дева

Сегодня Девы пройдут через мини-кризис, который может вызвать у них улыбку или всплеск адреналина. Звезды предупреждают, что игра может быть нечестной. Не исключено, что вас обыграет кто-то более шустрый и менее щепетильный. Это хороший день для забав, но лучше избегать начинаний и не ставить под удар вещи, которые для вас важны - например, свой дом, машину, выстраданные убеждения или достижения.

Весы

Весам звезды подсказывают, что сегодня даже в равной игре небольшой перевес должен оставаться на стороне партнера. Не стоит перехватывать у него инициативу и гасить его азарт: в этом случае, его игривый настрой может трансформироваться в агрессию, ваши шутки и добрые намерения могут быть восприняты превратно. Лучше не вступать в новый альянс и повременить с рискованной дипломатической миссией.

Скорпион

Скорпионам сегодня лучше настроиться на энергичный деловой ритм и зависимое положение. Нет времени на долгие переговоры и размышления. Придется быстро взвешивать варианты и совершать часть дел на ходу. Пригодится умение выполнять короткие задачи поочередно или совмещать их. Возможна проверка на ловкость, скорость, мастерство или чувство юмора. Вероятны отдельные вспышки негатива (гнева, боли).

Стрелец

Сегодня в числе главных талантов Стрельцов - чувство юмора, смелость и ловкость. Многие Стрельцы не прочь припомнить старый трюк, чтобы повеселить себя и публику. День подходит для спортивных игр, технических испытаний, тренировок в полном или частичном снаряжении, дает импульс для выступления в роли клоуна, каскадера или фокусника. Важно не заиграться, так как в ситуации много скрытых подвохов.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам в любом деле усилить меры предосторожности, тщательнее выверять свои действия и регулировать работу техники. Не менее важное условие благополучия - ваш контроль за своими эмоциями. В противном случае, первый же острый момент дома или в бизнесе выведет вас из равновесия. При этом велик риск «раздуть их мухи слона» и тем самым увеличить масштаб любых неприятностей.

Водолей

Сегодня обстоятельства и близкое окружение приглашают Водолеев к активности. Не исключено, что у вас будет два или несколько предложений, из которых вы сможете выбирать. При прочих равных условиях, звезды советуют предпочесть подвижный вариант: командировку, тренинг, поездку, соревнование. Даже если вам нравится ваше занятие, лучше не рисковать и заранее поставить разумные границы своему азарту.

Рыбы

Сегодня в зоне риска активные Рыбы, склонны к авантюрам и нарушению правил. Обстоятельства могут подтолкнуть их к приключению, поманив крупным призом - например, шансом отыграться, вернуть долг или дружбу. Звезды намекают, что вреда от такого мероприятия для вас сейчас больше, чем выгод, и советуют не поддаваться импульсу. Однако вы можете рискнуть своим свободным капиталом в расчете на будущее.