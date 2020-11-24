День безграничных возможностей — гороскоп на 25 ноября

10-11 лунные сутки. Сегодня соседство Луны и Марса в знаке Овна не просто обеспечивает энергией, а побуждает применить ее здесь и сейчас.
Это день динамики, смелых игр, отчаянных трюков, дерзких выходок. Он подходит для быстрых одномоментных бросков, коротких интенсивных тренировок и дает время для разминки перед финальной схваткой. Возможны сложности с чувством меры. Упрямство, инерция и последняя надежда отыграться могут заставить искать опасных приключений, переходить черту и «нарываться на проблемы». Важно заранее понимать границы допустимого и масштаб возможных санкций в случае грубого нарушения правил.
Сегодня Овны не нуждаются в лекциях о пользе активного образа жизни, так как охотно ведут его сами. День порадует их не только шансом размяться в моменте, но и возможностью шагнуть вперед, проявить инициативу на будущее. От свободы многих Овнов отделяет последний барьер, для взятия которого им важно оставаться в отличной боевой форме. Если есть лишнее время, это подходящий день для тренировки.
Сегодня многие дела сопровождаются для Тельцов теми или иными приключениями. Возможны как забавные, так и опасные моменты. Стоит быть разборчивее, чтобы не втянуться в двойные противозаконные игры. Тельцам, связанным обязательствами, не помешает отслеживать ходы и тайные мотивы партнеров. Тельцам, находящимся в недружелюбном окружении, важно не допускать происков конкурентов у себя за спиной.
Сегодня звезды приглашают Близнецов принять участие в командной игре или эксперименте, внести посильный вклад в коллективный проект. В группе будет легче освоить полезные обновления и навыки, нужные для будущего (особенно, в сфере экстремального спорта, техники, игр и программирования). Если вы не в форме и не в настроении, лучше не рисковать, ограничиться ролью зрителя, помощника или болельщика.
Сегодня Ракам предстоит потрудиться ради приближения к цели. Путь назад для многих Раков при этом уже отрезан, а путь вперед полон капканов. Ситуация требует быстрых, ловких и решительных действий, готовности пойти ва-банк ради ценного приза. Если вы не обладаете такими качествами, вам не помешает энергичный и верный помощник: чем выше ставки, тем выше риски, азартнее борьба и обиднее проиграть.
Львам придется по душе динамичная обстановка этих суток. Она позволит им найти применение своему энтузиазму и азарту, освоить новые перспективные навыки и расширить свои возможности. Желательно отдать предпочтение быстрым маневрам, не требующим сложных расчетов, идеальной связи и супер-выносливости. Уместны короткие тренинги, испытания, поездки, полеты и марш-броски, отработка отдельных трюков.
Сегодня Девы пройдут через мини-кризис, который может вызвать у них улыбку или всплеск адреналина. Звезды предупреждают, что игра может быть нечестной. Не исключено, что вас обыграет кто-то более шустрый и менее щепетильный. Это хороший день для забав, но лучше избегать начинаний и не ставить под удар вещи, которые для вас важны - например, свой дом, машину, выстраданные убеждения или достижения.
Весам звезды подсказывают, что сегодня даже в равной игре небольшой перевес должен оставаться на стороне партнера. Не стоит перехватывать у него инициативу и гасить его азарт: в этом случае, его игривый настрой может трансформироваться в агрессию, ваши шутки и добрые намерения могут быть восприняты превратно. Лучше не вступать в новый альянс и повременить с рискованной дипломатической миссией.
Скорпионам сегодня лучше настроиться на энергичный деловой ритм и зависимое положение. Нет времени на долгие переговоры и размышления. Придется быстро взвешивать варианты и совершать часть дел на ходу. Пригодится умение выполнять короткие задачи поочередно или совмещать их. Возможна проверка на ловкость, скорость, мастерство или чувство юмора. Вероятны отдельные вспышки негатива (гнева, боли).
Сегодня в числе главных талантов Стрельцов - чувство юмора, смелость и ловкость. Многие Стрельцы не прочь припомнить старый трюк, чтобы повеселить себя и публику. День подходит для спортивных игр, технических испытаний, тренировок в полном или частичном снаряжении, дает импульс для выступления в роли клоуна, каскадера или фокусника. Важно не заиграться, так как в ситуации много скрытых подвохов.
Сегодня звезды советуют Козерогам в любом деле усилить меры предосторожности, тщательнее выверять свои действия и регулировать работу техники. Не менее важное условие благополучия - ваш контроль за своими эмоциями. В противном случае, первый же острый момент дома или в бизнесе выведет вас из равновесия. При этом велик риск «раздуть их мухи слона» и тем самым увеличить масштаб любых неприятностей.
Сегодня обстоятельства и близкое окружение приглашают Водолеев к активности. Не исключено, что у вас будет два или несколько предложений, из которых вы сможете выбирать. При прочих равных условиях, звезды советуют предпочесть подвижный вариант: командировку, тренинг, поездку, соревнование. Даже если вам нравится ваше занятие, лучше не рисковать и заранее поставить разумные границы своему азарту.
Сегодня в зоне риска активные Рыбы, склонны к авантюрам и нарушению правил. Обстоятельства могут подтолкнуть их к приключению, поманив крупным призом - например, шансом отыграться, вернуть долг или дружбу. Звезды намекают, что вреда от такого мероприятия для вас сейчас больше, чем выгод, и советуют не поддаваться импульсу. Однако вы можете рискнуть своим свободным капиталом в расчете на будущее.