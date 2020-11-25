Обстоятельства поставят рамки — гороскоп на 26 ноября

11-12 лунные сутки. Сегодня общая небесная картина ставит рамки азарту Луны в Овне.

Важно вовремя сбавить темп и снизить запросы. Самым упрямым и агрессивным в этом помогут обстоятельства. Злой рок помешает тем, кто спорит с авторитетами, борется с системой, стучится в закрытые двери, ищет «вчерашний день», хочет лишнего. Роль ограничителя может сыграть суровое наказание, травма, тупик, провал, охрана, цензура, проверка. Поздно устраивать матч-реванш, если закончен лимит и исчерпан ресурс. Преждевременны начинания: то, что сегодня невозможно или наказуемо, завтра может стать реальностью и неотъемлемым правом.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам важно не преследовать заведомо провальные цели. Не стоит тратить силы на запоздалый реванш - лучше направить их туда, где еще можно чего-то добиться. Высок риск нервозности, травм и неудач, наказания за прошлые ошибки, за дерзость, непрофессионализм или упрямство. Вероятность проблем выше при столкновении с властью, законом, старой системой, роковыми объективными обстоятельствами.

Телец

Тельцам сегодня важно не стать заложником обстоятельств, пешкой или случайной жертвой в чужой игре. День сулит лишние риски, зависимость, проблемы с властями, авторитетами, иностранцами или собственной совестью. Будет сложно раскрыть свой профессиональный потенциал, воспользоваться правами. Возможно, придется смешаться с толпой. Вас могут использовать в качестве ширмы и что-то от вас скрывать.

Близнецы

Сегодня Близнецов мотивирует наблюдение за чужими приключениями, событиями в мире, социуме или их группе. Весьма поучительным может стать и опыт дерзких одиночек, решивших пойти против косной системы. А вот свой личный вклад в коллективные дела звезды пока советуют вам дозировать. Нежелательно активное участие в митингах, опросах на горячие темы и других потенциально рискованных массовых акциях.

Рак ‌‌

Ракам стоит учитывать повышенную общую конфликтность этого дня и не рисковать без необходимости. Крупные жертвы оправданы лишь во имя большой цели - и вам лучше убедиться, что вы не тратите силы впустую. Идею или место под солнцем, за которое вы воюете, может вскоре обесценить новое обстоятельство (например, вступивший в силу закон). Грозят измениться приоритеты в отношениях, профессии и карьере.

Лев ‌‌

Сегодня Львы в любой ситуации сохраняют энтузиазм, но он поможет им взять далеко не все барьеры. День не сломает ваши планы целиком, но принесет знакомые разочарования. Возможна поломка, проверка, остановка в пути, идейный конфликт, ограничение в правах или времени. Мешать могут старые правила, непроработанные ошибки или дела, не доведенные до конца (невылеченная болезнь, неоформленный документ).

Дева ‌‌

Сегодня звезды советуют Девам исключить все новые инициативы, а в необходимых делах не поддаваться нервозности, не суетиться и не терять времени зря. Не стоит зацикливаться на деталях и формальностях. Умение ликвидировать очаг проблем в короткий срок, без лишних затрат и потерь станет лучшим свидетельством вашего опыта, профессионализма и надежности, поднимет ваши акции в чужих глазах на будущее.

Весы ‌‌

Сегодня Весам необходимо выбрать оптимальную тактику в отношениях с людьми и законом. Возможно, нужна жертва ради сохранения союза, общих ресурсов или своей репутации. Партнера, в котором вы заинтересованы, постарайтесь не бросать с бедой один на один (особенно, если беда общая). Непрост выход из игры: не исключено, что при этом вы пройдете через потерю и кризис, а вам вслед полетят проклятия.

Скорпион

Скорпионам не стоит рассчитывать на полный комфорт. День усиливает зависимость от обстоятельств и грозит обострить ваш внутренний конфликт. Ваши старые профессиональные или моральные принципы могут вступить в спор с требованиями момента - и не исключено, что победят последние. Веским мотивом для смены убеждений может стать здоровье, работа, дедлайн, участь питомца, срочная техническая проблема.

Стрелец

Сегодня Стрельцы склонны переоценивать свои силы или ресурсность. Стрельцы-родители и наставники (тренеры, педагоги) могут слишком многого ждать от своих подопечных. День дает силы для трудной и опасной финальной борьбы: вернуть или окупить вложения нелегко, но все же возможно. А вот в новую гонку за успехом пока включаться невыгодно, игра за старый приз по теряющим силу правилам не стоит свеч.

Козерог

Для Козерогов сегодня велик риск потерпеть поражение при попытке расширить свои владения, возможности или права. Самая мудрая позиция - беречь то, что есть. Не стоит поддаваться желанию отыграться или убедить оппонента: шансов потерять больше, чем приобрести. Провал будет особенно болезненным, если вы амбициозны, дорого заплатили за свои достижения и чувствительны к любой атаке на свой авторитет.

Водолей

Сегодня Водолеи еще раз столкнутся со знакомыми границами. Звезды обещают, что вскоре большинство из них будет отменено, но советуют пока держаться в старых рамках. В этот день легко поплатиться за прежние грехи и за нарушение действующих правил (например, превышение скорости или нарушение дорожной разметки). Преждевременен стартап: вы не готовы морально или у вас нет прав, системы, программы.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды советуют Рыбам отложить запланированные сделки - прежде всего, покупку своей давней мечты или особо крупное стратегическое вложение. Также, не помешает внимательность при возврате и реструктуризации крупных долгов. Вскоре изменятся планы, приоритеты или правила ведения дел. Вы можете охладеть к прежним ценностям и разочароваться в сделанном шаге, без возможности что-либо исправить.