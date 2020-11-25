Откройте партнеру все свои тайны — любовный гороскоп на 26 ноября

Пора откровенно рассказать партнеру все секреты. Он обязательно поймет.

Овен ‌‌

Не исключено, что сегодня в ваших отношениях с любимым человеком наступят долгожданные перемены в лучшую сторону. Для этого вам придется посмотреть друг на друга по-новому. Одиноким Овнам звезды советуют смелее проявлять знаки внимания к потенциальному партнеру.

Телец

Возможно, в этот день Тельцам придется столкнуться с проблемой из далекого прошлого. Тем не менее, события давно минувших дней окажут непосредственное влияние на нынешние отношения. Одинокие Тельцы, в общении с окружающими постарайтесь держаться более естественно.

Близнецы

Звезды подсказывают Близнецам, что сегодня им придется справиться с довольно сложной задачей. Это позволит вам укрепить авторитет и влиятельность в глазах второй половинки. Если вы еще не встретили свою любовь, будьте готовы к неожиданному началу нового романа.

Рак ‌‌

В этот день постарайтесь не тратить силы на споры по пустяковым поводам. А вот избегать разговора с партнером по глобальной теме не стоит? так как умалчивание о проблемах лишь обострит их. Если вы пока одиноки, ограничьтесь приятельскими отношениями с окружающими.

Лев ‌‌

Не исключено, что сегодня некоторые Львы весьма бурно отреагируют на события, к которым раньше относились спокойно и более философски. Любимому человеку придется выяснить в чем причина перемен. Одинокие Львы смогут решить нужно им или нет возобновлять отношения с бывшим возлюбленным.

Дева ‌‌

В этот день Девам придется подтолкнуть вторую половинку к серьезному решению. Постарайтесь сделать это как можно более мягко, так как слишком интенсивное давление может дать обратный эффект. Если вы пока одиноки, постарайтесь пока сдерживать слишком настойчивые действия ваших поклонников.

Весы ‌‌

Для Весов желательно в этот день избегать привычных моделей поведения с любимым человеком. Чем больше вы будете импровизировать, тем быстрее ваши отношения нормализуются. Если вы пока одиноки, звёзды рекомендуют действовать по заранее продуманному плану.

Скорпион

Если в этот день вы более ранимы и обидчивы, чем обычно, не старайтесь скрыть этот факт. Поделитесь с любимым человеком своей проблемой и попросите партнера взвешивать свои слова. Одинокие Скорпионы могут погрузиться в прошлое и не заметить к себе интереса в настоящем.

Стрелец

Не исключено, что сегодня Стрельцам придется скрыть от любимого человека некоторые события. Постарайтесь решить эти проблемы самостоятельно, так как иначе ситуация может стать непредсказуемой. Если вы пока не встретили любовь, вспомните о своих прежних поклонниках.

Козерог

Звезды рекомендуют Козерогам этот лень посвятить отдыху и отвлечься от повседневных забот. Расслабление души и тела поспособствует более легкому и оптимистичному взгляду на будущее ваших отношений с партнером. Если вы пока одиноки, не слушайте чужих советов.

Водолей

В этот день постарайтесь внимательно выслушать вторую половинку. Возможно, вам в голову придет более удачное решение. Это позволит партнеру поверить в себя. Для одиноких Водолеев этот день не самое благоприятное время для начала нового любовного романа.

Рыбы ‌‌

В этот день астрологические влияния полностью на вашей стороне. Рыбы, звезды подсказывают, сегодня может исполниться самая заветная ваша мечта. Удача сама приплывет к вам в руки. Если вы пока одиноки, дайте возможность проявить себя всем своим поклонникам.