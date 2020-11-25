Действуйте на опережение — финансовый гороскоп на 26 ноября

Попробуйте словить тенденции этого дня и реагировать на неприятности молниеносно.

Овен ‌‌

У Овнов этот день складывается благоприятно для расширения кругозора. Это положительно отразится на владельцах бизнеса, прилагающих усилия к рекламной раскрутке и расширению географии бизнеса. Для текущей деятельности также большое значение имеет уровень профессиональной подготовки и знаний. Успешно пойдут дела у тех, кто работает вдали от родного дома, находится в командировке.

Телец

У Тельцов сегодняшний день складывается напряженно. Старайтесь держать под контролем свои эмоции и воздерживаться от инициативного поведения. Это особенно относится к тем, кто работает с клиентами. Запросы клиентов должны попадать в первый приоритет, а перепады вашего настроения не должны отражаться на выполнении профессиональных обязанностей.

Близнецы

Близнецам в этот день следует бережнее отнестись к своему здоровью. Перенапряжения на работе могут стать причиной ухудшения самочувствия и, как следствие, снижения уровня работоспособности. Хороший день для работников сферы обслуживания. Вашей работой останутся довольны клиенты, и вы будете получать их благодарные отзывы.

Рак ‌‌

Ракам в ходе выполнения профессиональных обязанностей звезды не советуют браться за новые дела, в которых вы не чувствуете себя уверенно. Отдавайте предпочтение традиционным видам деятельности, которыми вы занимаетесь постоянно изо дня в день. Улучшаются отношения с коллегами, начальством и подчиненными. Повышаются шансы на продвижение в карьере.

Лев ‌‌

Львам в этот день рекомендуется воздерживаться от инициатив, направленных на карьерное продвижение. Контакты с начальством лучше всего свести к необходимому минимуму. Тем, кто по роду обязанностей вынужден находиться в постоянном непосредственном контакте с начальством, придется выслушивать часто противоречивые приказы и распоряжения.

Дева ‌‌

У Дев сегодняшний день складывается неблагоприятно для обмена опытом и деловой переписки. Дело в том, что вы будете склонны распылять свои усилия на множество мелких направлений. И в итоге день может быть связан с пустой суетой и низкой результативностью. Относительно успешно пойдут дела в сфере ремонтно-строительных работ.

Весы ‌‌

У Весов этот день складывается неблагоприятно для финансовой деятельности. В ходе выполнения профессиональных обязанностей вам вряд ли удастся увеличить уровень доходов. Также это не лучший день для принятия финансовых решений относительно тех или иных расходов и покупок. Вместе с тем, это удачное время для деловых контактов, поездок, встреч.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют сосредоточить внимание на практическом решении вопросов, связанных с профессиональной деятельностью. У вас возрастают шансы на рост доходов. Также вы сможете увеличить производительность труда благодаря более грамотному использованию имеющихся технических средств. Изобретатели могут предложить интересные технические решения.

Стрелец

Стрельцы в этот день будут способны к качественному самообучению. Вы сами сможете лучше сориентироваться, на каком именно направлении следует сосредоточить внимание. Отдавайте предпочтение совершенно новым темам. В профессии вы сможете лучше всего проявить себя в конкурентных видах деятельности. Например, вы имеете неплохие шансы на победу в кастинге.

Козерог

Козерогам, возможно, придется столкнуться с торможением и препятствиями в работе. В профессиональной деятельности вам, возможно, придется выполнять свои обязанности в условиях, ограничивающих вашу свободу проявления. Тем не менее, это хороший день для тех, кто работает дистанционно, на дому или в семейной фирме. Намечается рост неофициальных доходов.

Водолей

Водолеи преуспеют в делах, связанных с информационным обменом, работой с документами, поездками, контактами. Успешно пойдет обмен мнениями с коллегами и единомышленниками. Вы сможете провести нечто вроде коллективного мозгового штурма и найти ответы на наиболее сложные и запутанные вопросы. Старайтесь действовать на опережение.

Рыбы ‌‌

У Рыб этот день благоприятен для карьерного продвижения. Вам могут предложить занять более высокую должность, и это будет для вас достаточно неожиданно. Возрастает результативность труда и мастерство тех, кто имеет дело с техническими средствами, компьютерами и офисной техникой. Можно выходить на контакт с вышестоящим начальством.