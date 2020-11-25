Почему не стоит строить отношения с Рыбами

Рыбы (20.02 – 20.03), стихия Воды, управляются Нептуном.

Символ знака – две разнонаправленные рыбы, цепляющие друг друга хвостами, символизируют двойственную суть характера Рыб: одна часть плывет по течению жизни, а другая – против. В большинстве своем представители этого знака – мечтатели, живущие в своем фантазийном мире. Но в то же время, Рыбы – любимчики фортуны: им не приходится прилагать много усилий для того, чтобы сделать карьеру и жить хорошо. Если вы выбрали в пару Рыб, стоит обратить внимание на некоторые нюансы поведения, которые могут стать препятствием для гармоничных отношений.

1. Рыбы весьма рассеянны, поэтому, витая в своих мыслях, могут полностью отключаться от бытовой рутины. Если вы планируете вместе жить, будьте готовы к тому, что кастрюли будут пригорать, цветы в горшках засыхать, а ключи теряться с завидной регулярностью.

2. Рыбы эмоционально сдержанны и достаточно скрытны несмотря на то, что внешне демонстрируют открытость и коммуникабельность. Они никогда не проявят истинных чувств и, даже если обидятся, затаят обиду глубоко внутри и не станут обсуждать произошедшее. Особенно это касается критики в их адрес. Она будет воспринята как глубокое личное оскорбление, каков бы мелок ни был повод.

3. Из предыдущего пункта вытекает мстительность. Рыбы не просто помнят обиды, они мстят, причем извиняться бесполезно. Они искренне считают, что простить – это значит проявить слабость, поэтому в мести идут до конца.

4. Рыбы ленивы, безынициативны и предпочитают либо плыть по течению, либо «запрячь» кого-то другого. В части сложных ситуаций им удается «выплыть» за счет невероятной везучести, однако, при малейшей возможности, Рыбы переложат свои проблемы на чужие плечи и даже не выскажут благодарности за помощь.

5. А еще у Рыб очень сильна вера в мистику. Среди представителей знака много как поклонников эзотерики, так и самих эзотериков. Если эта тема вам не близка, то вы потратите кучу сил и нервов, пытаясь разложить происходящее в жизни с точки зрения рациональности, но рискуете столкнуться не просто с непониманием, с агрессией. Эту черту невозможно изменить, можно только принять. Или порвать отношения.

Оцените свои внутренние ресурсы прежде, чем начинать строить отношения с Рыбами.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог