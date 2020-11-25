Как выбрать астролога и не нарваться на шарлатана

Астролог Катерина Дятлова выделила 11 пунктов, на которые стоит обратить внимание.

1. Хороший астролог не станет вам ничего навязывать и самостоятельно предлагать свою консультацию, потому что у него и так есть клиенты. Узнаете вы о нем либо по рекомендации (сарафану), либо по статьям, видео, интересным ответам на форумах и прочей полезной деятельности, которую он осуществляет.

2. Востребованный астролог не накручивает лайки, подписчиков и не ворует чужие тексты. Число лайков должно быть около 10% от числа подписчиков. Если иначе, то получается интереса для реальной аудитории он не представляет. Воровство текстов проверить легко — достаточно вбить пару предложений в Гугл и поискать соответствия. Если он плагиатит, значит и текст консультации получите соответствующий.

3. Если консультация письменная, скопируйте любой отрывок из предоставленного текста в поисковик и проверьте — не скопипастили ли вам стандартные трактовки, которые вы могли прочесть бесплатно, вместо индивидуальной консультации.

4. Астролог, уверенный в своей работе и знающий правила профессиональной этики, в случае недовольства консультацией, предложит вернуть хотя бы часть денег. Не стесняйтесь спросить его об этом заранее — практикуется ли подобный подход.

5. Нормальный астролог толерантен, у него нет предрассудков по поводу вашего личного выбора, и он не станет его осуждать, а тем более рекомендовать что-то с позиции собственного мировоззрения. Если ваш выбор противоречит его личной этике — он обязан отказаться от консультации без осуждений и навязываний своих представлений о жизни. Если он этого не сделал, то должен уметь ставить себя на ваше место и ориентироваться с него по гороскопу, а не по субъективному опыту.

6. Адекватный астролог — это сапожник с сапогами: по его странице можно понять, что он состоявшаяся личность и у него в жизни складывается все так, как он хочет, благодаря тому, что он сам живет в ритме космоса, пользуясь своими же рекомендациями.

7. Астролог обязан делать ректификацию (уточнение времени рождения по прошедшим событиям вашей жизни) — предоставлять анкету для заполнения, вычислять по указанным в ней событиям точное время, прежде чем переходить к анализу, либо отправлять вас к своему напарнику-ректификатору.

8. Астролог не должен сыпать только рекомендациями. Прежде он обязан рассказать о вас, то есть констатировать факты, которые вы можете подтвердить, дабы между вами установилось доверие и вы поняли, что выбранный специалист на верном пути.

9. Если по-прежнему сомневаетесь — просите ретро-прогноз: укажите в анкете для ректификации дату без описания события и предложите рассказать, что могло произойти в этот период (событие должно быть достаточно крупным), либо, наоборот, укажите значимое событие и пусть астролог предположит хотя бы примерный год произошедшего.

10. Адекватный астролог не станет вас запугивать: в случае указаний на риски, он донесет их НЕ в нагнетающей форме, и обязательно напишет рекомендации, как их избежать, а не поставит перед фактом, потому что любой профессионал прекрасно знает такое понятие как выбор правильного этажа реализации энергий или компенсация.

11. После консультации с хорошим астрологом вы почувствуете прилив сил и желание жить и улучшать свою жизнь, а после консультации с шарлатаном или вампиром, на душе будет паршиво, и энергия потребует восстановления (за свои же деньги вы отдали еще и кусок своих сил).