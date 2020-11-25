Солнце и Венера меняют знаки и наши жизни с 21 ноября

Переход Венеры в субботу 21-го ноября (до 15 декабря) в знак Скорпиона усилил влияние Марса, а вместе с ним добавил бескомпромиссности и повышенной эмоциональной напряжённости в сфере чувств и отношений.

Причём обычная ревность, склонность драматизировать ситуацию, и финансовая сторона партнёрских контактов в этот период могут доминировать как первопричина конфликтов.

Основной проблемный участок транзита планеты чувств – 26-27 ноября, когда на фоне «квадратуры» Венеры с эксцентричным Ураном и решительной Луны в Овне – возрастает вероятность разногласий и адюльтеров в парах, капризов и непредсказуемого поведения партнёров. Возможны и непредвиденные материальные потери, неудачные покупки.

Остальные аспекты Венеры 6, 10, 14-15 декабря с Нептуном, Плутоном, Юпитером и Сатурном в этом транзите будут позитивными. Однако всё-таки нужно помнить, что 10 декабря, несмотря на союз Венеры с Плутоном, день непредсказуемый и нестабильный, а 14 декабря на фоне дружбы Венеры с Юпитером и вовсе состоится новолуние и солнечное затмение. Так что, например, для романтических встреч лучше в первую очередь ориентироваться на 6 и 15 декабря, однако все эти дни содержат достойный творческий потенциал.

Солнце в Стрельце (с 21 ноября по 21 декабря) – природный источник оптимизма и социальной активности. Несмотря на повсеместные ограничения в перемещениях, тяга к поездкам и путешествиям, может быть даже вопреки возможностям, будет расти. Не обязательно будет хотеться в дальние страны: поездки на природу и экскурсии, желание проведать друзей и родителей, посетить тематический семинар – будут работать любые поводы. Солнце в Стрельце – позитивный фактор и сам по себе, но при взаимодействии с другими планетами Солнце проявит себя лишь в период с 9 по 11 декабря.

Сначала 9 декабря состоится довольно коварный конфликт Солнца с вороватым Нептуном, от которого можно ждать шлейф дезинформации и «фейков», подтасовок и манипуляций на политической арене, ложных выводов и просто ошибочных оценок, как говорится, на ровном месте, иллюзий. В этот день лучше воздержаться от крупных покупок, не принимать окончательных, кардинальных решений, особенно если есть какие-то сомнения в их правильности. А вот гармоничная связь Солнца с Марсом может чувствоваться и придавать сил и энергии для решения самых разных задач с 10 по 12 декабря.

При транзите Солнца по Стрельцу состоятся несколько без преувеличения важнейших астрологических событий, которые будут формировать дальнейшие события на разные, в том числе довольно продолжительные циклы времени. Прежде всего это переход Сатурна на 2.5 года и Юпитера на год в знак Водолея, 17 и 19 декабря соответственно.

Serg Korablev