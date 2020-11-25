Женские имена, обладательницы которых живут очень долго

Эксперты назвали имена, обладательницы которых чаще других доживают до глубокой старости.

Анастасия

Самым важным для Анастасий является самореализация. И это не зависит от того, чем они занимаются — работой или детьми. До глубокой старости они сохраняют ум, активность и свойственный им авантюризм.

Надежда

Основное качество, которое присуще обладательницами имени — надежда — и есть то, от чего во много определяется секрет их долголетия. Надежды, всегда полагаясь на лучшее, умудряются сохранить высокую мотивацию и позитивное отношение ко многим вещам.

Ольга

Живут ради благополучия родных и близких Ольги. Они окружают заботой всех, кто им дорог, пока находят отклик тепла и благодарности в ответ. Эксперты отмечают, что ничто не пошатнет их самочувствие, пока они ощущают тепло от своих близких.