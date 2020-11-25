6 самых сложных мужчин по знаку зодиака

Бывают мужчины, с которыми всегда все сложно.

Для каждого, конечно, «все сложно» означает нечто свое, но все-таки, можно разобраться с теми трудностями, которые возникают регулярно. Конечно, если эти мужчины не вошли в наш список.

У кого семь пятниц на неделе, кто всегда отменяет встречи, опаздывает или внезапно срывает планы? Кто никак не может определиться, что ему нужно от отношений и лично от вас или сделать выбор между вами и работой, а то и между несколькими женщинами сразу? Приветствуем знак Весов! Их неопределенность создает огромное количество сложностей.

Мужчина – изменник, унижающий достоинство критик. В начале отношений он клялся в вечной любви, забрасывал подарками и комплиментами. А сейчас ведет себя так, как будто он – пуп земли, а женщина должна ему прислуживать. Кто узнал героя, проверяйте его гороскоп, вполне возможно, что это Водолей!

Мужчина – зануда, мужчина – педант. С ним сложно? Конечно! Слишком много критики и недовольства – не только к себе, но и к миру в целом, а то и лично к вам. И вещи лежат не на том месте, и все кругом не самые хорошие люди. Кто же будет наш герой? Конечно же, Дева!

А кто у нас альфонс, маменькин сынок, любящий одаривать своих дам не подарками, а ворохов нерешенных проблем? Кому всегда нужно подставлять плечо или жилетку для того, чтобы он мог выплакаться? С большой долей вероятности мы можем обнаружить тут Рака.

А как же непризнанный гений? Возлежащий на диване и ожидающий поклонения своей персоне? Он в депрессии и внутри себя в вечном диалоге, а вы – дополнение, которое должно мило улыбаться и терпеть, терпеть, подбадривать и верить? Скорее всего здесь притаился Скорпион.

Ну и напоследок – мужчина, влюбленный до самого гроба, и не в кого-то там, а в самого себя! Тот, кто уверен в своей непогрешимости и неотразимости, а партнерши – они конечно же, должны быть просто благодарны за то, что такой великий человек одарил их своей милостью. Здесь мы можем узнать Льва – и очень сложно конкурировать с его собственным отражениями за место самого любимого человека.

Диана Сабитова