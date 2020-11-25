Гиблые места России, где пропадают люди

В огромной России немало аномальных зон и мест, где постоянно пропадают люди.

Кто-то пытается объяснить это с помощью науки, но другие верят в мистику, которая окутывает эти места тайной. Некоторые гиблые места были известны еще с древности, но никто так и не смог разгадать их загадку.

Урочище X (Борокская аномалия)

Эта аномальная зона находится в центре Дарвинского заповедника в Ярославской области, недалеко от поселка Борок. Согласно показаниям очевидцев, в этом месте чаще всего наблюдают НЛО, но еще одна характерная черта аномальной зоны заключается в том, что на ее территории пропадают люди. Те, кто верит в паранормальные явления, сложили две теории и пришли к выводу, что на территории заповедника у людей происходят контакты с другими цивилизациями, из-за чего они пропадают.

Долина смерти

В России есть своя Долина смерти, которая расположена на Камчатке. Зона находится у западного склона вулкана Кихпиныч. На этом месте не растет трава и гибнет все живое. Обнаружили это место охотники, которые гнались за зайцем и попали в эту зону, а вся поляна была усеяна телами животных. Раньше у этого места был статус аномальной зоны, что привлекало туристов и вело к гибели людей. Многие отправлялись туда и не возвращались. На самом деле, причиной гибели стали ядовитые пары, которые выходили через трещины в земле. Люди дышали ядом и травились.

Ловозеро

Это необычное озеро расположено в центре Кольского полуострова. Оно очень большое и внутри имеет массу островов. Считается, что очень давно местные племена прокляли это место из-за того, что его пытались захватить чужеземцы. Теперь, когда на территорию Ловозера ступают туристы, у них начинается массовый психоз: они повторяют друг за другом движения и мычат в такт. Из-за воздействия психоза в этом месте часто пропадали люди. Это подтверждают экспедиции, которые часто организовывали на Ловозеро в 19 веке. Ловозеро так и не исследовали до конца, но все беды объясняют самовнушением и погодными аномалиями.

Видимское урочище

Эта мистическая зона расположена в Иркутской области. Здесь расположено Мертвое озеро, на котором, согласно местным легендам, пропадают рыбаки и охотники. Сначала на озере пропала экспедиция, а потом отряд полиции, который пытался исследовать местность на наличие аномалий. Люди, которые были там, говорили о летающих огненных шарах и внезапном свечении.

Алевтина Кузнецова