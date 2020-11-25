Почему 26 ноября стоит быть осторожнее на дорогах

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 23 по 29 ноября.

Понедельник и вторник — благоприятные дни для вождения авто. В это время могут появиться планы для дальних поездок, автомобиль будет крайне полезен в решении профессиональных задач.

В среду и четверг врагами автолюбителей станет азарт, желание обогнать и подрезать, а также препятствия в виде бордюров и камней.

Пятница и суббота — хорошие дни для диагностики и исправления электроники авто, а также всего, связанного с колёсами и тормозами.

Воскресенье — устойчиво благоприятный день для вождения, поездок в гости. Только утром могут быть задержки из-за рассеянности или невнимательности.