Буря чувств и роковые страсти — любовный гороскоп на 30 ноября - 6 декабря

Венера всю неделю будет в знаке Скорпиона, и это несет нам бурю чувств и роковые страсти.

Добиться в любви своего любой ценой, мучительно ревновать и подозревать партнера, испытывать сильнейшее сексуальное влечение, совершать безумные поступки ради любви, влюбиться в сложного, опасного, «рокового» человека — вот далеко не полный список того, что будет происходить. Хорошим моментом будет усиление страсти в парах и вообще то, что для людей вырастет ценность любви и отношений. В четверг трин Луны и Венеры усилит у женщин привлекательность и женскую энергетику. Это день эмоциональной гармонии и глубоких, но адекватных чувств. В воскресенье трин Венеры и Нептуна создаст атмосферу романтики. Любовь захлестнет с головой, захочется раствориться в чувствах и не думать больше ни о чем. Из-за того, что Луна убывает, новые знакомства в течение недели могут быть бесперспективными. Лучше будут идти дела в уже сложившихся парах. Но если не ставить целью непременное продолжение отношений, то и свидание с новым человеком может подарить много ощущений.

Овен ‌‌

На этой неделе шансы Овнов в любви скромны в будни, но растут в выходные. В субботу смело напоминайте о себе тем, кто вам нравится, но начните с нейтрального хода - например, приглашения в совместную поездку, на учебу, игру или тренинг. В постоянных отношениях желателен активный совместный уик-энд.

Телец

Влюбленным Тельцам на этой неделе не стоит пропускать даты 2 и 3 декабря. Это время эмоциональной гармонии, которая искупит множество других шероховатостей в отношениях. В субботу и воскресенье осторожнее поддавайтесь своим и чужим креативным порывам: результат любой инициативы непредсказуем.

Близнецы

В начале недели Близнецы могут поддаться настроению и форсировать развитие отношений. Звезды подсказывают, что лучший день для знакомства и диалога - суббота. Не стоит сразу подключать к делу романтическую и эротическую составляющую, дайте время второй стороне подготовиться к пикантному повороту.

Рак ‌‌

На этой неделе влюбленные Раки чувствуют себя наиболее комфортно 2 и 3 декабря. Это хорошие дни для романтического свидания. Предпочтите мирную роль и мягкий пассивный имидж (выбирая иное, вы сильно рискуете). Упущено время для долгих бесед: вас будут слушать уже не так внимательно, как раньше.

Лев ‌‌

На этой неделе самый яркий период для влюбленных Львов - уик-энд. Приготовьтесь балансировать в это время между своим негативным и позитивным образом. Имидж «своего парня» может оказаться куда выгоднее для вас в перспективе, чем роль чувствительной капризной особы в стиле «принцесса на горошине».

Дева ‌‌

На этой неделе влюбленные Девы в душе инертны и верны старым привычкам, но по манере поведения станут авантюристами. Болтливость, предприимчивость, охота к перемене мест и всплеск креатива толкнут многих Дев на приключение, например, на спонтанный романтический тур или переписку на чужом языке.

Весы ‌‌

Влюбленных Весов на этой неделе ждет интересный уик-энд. Весы, пребывающие в поиске, могут встретить партнера в общей компании по игре или хобби. Но если у вас нет настроения, вы не готовы к новому или боитесь остаться в долгу, откажитесь от приключения: впереди у вас будут шансы получше нынешних.

Скорпион

Победы влюбленных Скорпионов на этой недели спорны. В конце недели многие Скорпионы не удержатся от попытки оригинального хода, и возможно, он им даже удастся. Но при этом им придется играть не свойственную им роль, которую они вряд ли смогут выдержать долго. Лучше не рассчитывать на прочный успех.

Стрелец

На этой неделе к предприимчивости Стрельцов добавятся коммуникабельность и красноречие, что заметно повысит их возможности в поиске отношений. Но многих Стрельцов подведет отсутствие других качеств: деликатности и проницательности. Роман, завязанный в это время, вряд ли станет для них счастливым.

Козерог

На этой неделе звезды советуют Козерогам не верить чужим пламенным заявлениям о любви и доверять лишь своей интуиции. Многим Козерогам эта рекомендация не нужна, так как они ей уже следуют. Но она все же не будет лишней для энергичных и увлекающихся представителей знака (особенно, в выходные).

Водолей

На этой неделе Водолеям готовят ловушку выходные. Это время веселых игр и ярких драматичных моментов в постоянных отношениях - но также и оригинальных случайных приключений, которые «цепляют» и затягивают. Будьте осторожны, если в ваши планы не входит роковой роман и ярмо любовной зависимости.

Рыбы ‌‌

На этой неделе звезды дают влюбленным Рыбам стандартные советы: слушать свое сердце, поступать по правилам и по совести. Наиболее гармоничные дни недели - 2 и 3 декабря. Уик-энд не оставит вас без ярких острых ощущений, но любовные игры, в которые вас попытаются втянуть, могут вам не понравиться.