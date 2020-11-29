Делайте деньги на чужих ресурсах — финансовый гороскоп на 30 ноября - 6 декабря

Венера всю неделю в знаке Скорпиона. Это хорошее положение Венеры для того, чтобы делать деньги на чужих ресурсах — давать деньги в рост, получать процент от того, что вы решили чью-то финансовую проблему, получать доход от банковских вкладов и инвестиций, выигрывать на обмене одной валюты на другую, получать наследство.

То есть суть этого положения Венеры — как чужие ресурсы сделать своими или как извлечь из них доход для себя. Речь может идти не только о материальных ресурсах. Например, хороший доход сейчас будут получать эйчары — они подбирают персонал, то есть, имеют дело с человеческими ресурсами, зарабатывают на этом; крупные транспортные и почтовые компании — потому что они имеют дело с потоками людей и грузов; экстрасенсы — из-за того, что работают с большими потоками не принадлежащей лично им энергии, и т. п. Неудобно это положение Венеры для тех, кто копит деньги и любит, чтобы деньги оставались в неизменном виде. Этим людям сейчас нужно следить что-то, чтобы не потерять деньги.

Овен ‌‌

У Овнов первая половина недели благоприятствует карьерному продвижению. Если вы занимаете руководящую должность, то ваши организационные и управленческие решения будут успешными. Особенно это относится к тем, кто использует методы «мягкой силы», т.е. пытается решать вопросы методом убеждения, а не принуждения. Также вы сможете провести кадровые перестановки и оптимизировать бюджет настолько, что управляемый вами бизнес станет в результате более эффективным. Во второй половине недели может улучшиться финансовое положение. Вы сможете ослабить свою зависимость от финансовых обязательств за счет ускоренного погашения долгов. Используйте методы тайной дипломатии, оказывайте мелкие услуги тем людям, которые могут замолвить за вас словечко, когда это потребуется. Есть шанс найти вариант для дополнительной подработки, в том числе на фрилансе.

Телец

У Тельцов в первой половине недели благоприятное время для профессионального обучения. Даже если вы не учитесь, а работаете, в любой профессии всегда есть чему поучиться. Активнее советуйтесь, консультируйтесь, обменивайтесь опытом с коллегами. Успешно проходят служебные командировки. Контакты с заграницей могут привести к взаимовыгодным соглашениям о сотрудничестве. Можно проводить рекламные мероприятия. Работа в сфере услуг может сопровождаться высоким спросом на ваши услуги. Во второй половине недели можно не предпринимать каких-то личных усилий и просто плыть по течению. Удачное стечение обстоятельств может сложиться помимо вашей целенаправленной деятельности. Главное, что от вас требуется – это быть в курсе событий и суметь вовремя распознать шанс, который сулит вам выгоду. Используйте в своих интересах то, что предоставляет вам фортуна.

Близнецы

Первая половина недели благоприятствует Близнецам в техническом творчестве, изобретательстве и рационализаторстве. Вам удастся добиться технических усовершенствований. Успешно поработают мастера сервисных центров по ремонту бытовой техники и автомобилей. При необходимости получить дополнительное финансирование, вам будет несложно получить доступ к кредитным ресурсам, оформить банковскую ссуду. В текущей работе старайтесь использовать по максимуму все возможности, которые вам предоставляют технические средства. Во второй половине недели наступает исключительно удачное время для продвижения в карьере. Если вы занимаете руководящую должность, то может быть обеспечена поддержка не только со стороны подчиненных, но и со стороны вышестоящего начальства.

Рак ‌‌

У типичных Раков в первой половине недели складываются благоприятные условия для развития делового партнерства. Можно вести переговоры и подписывать соглашения о сотрудничестве. Также это хорошее время для привлечения клиентов к своим услугам. Сделать это можно путем проведения рекламных мероприятий. Более всего преуспеют те, кто предоставляет услуги в индустрии моды, отдыха и развлечений. Вы сумеете подарить своим клиентам ощущение красоты и праздника. Во второй половине недели благоприятное время для участия в конкурентных видах деятельности. Вы сможете занять призовое место, если примете участие в конкурсе или кастинге. Используйте это время для того, чтобы изучить тонкости своей профессии, повысить уровень квалификации. Учеба и служебные командировки пройдут успешно.

Лев ‌‌

Львы в первой половине недели смогут улучшить отношения с коллегами в трудовом коллективе. Можете обращаться к коллегам за советом в сложных вопросах – вам обязательно помогут. Также вы сами будете склонны к качественной и дисциплинированной работе. Хорошее время для наведения идеального порядка в делах и на рабочем месте. В результате вам могут поручить выполнение той работы, которая вам самим нравится. Вторая половина недели благоприятствуют финансовым поступлениям в качестве инвестиций. Можно заниматься вопросами оформления ипотечного кредита, брать банковские ссуды и вкладывать их в покупку технических средств. Хорошее время для улучшения условий труда на рабочем месте. Особенно это касается офисных служащих.

Дева ‌‌

Девы в первой половине недели преуспеют в деловых контактах. В случае проведения рекламных мероприятий вы сможете легко заручиться поддержкой потенциальных клиентов. Особенно это касается консультантов сетевого маркетинга. Внешние обстоятельства будут удачно складываться для торговцев, социальных работников, водителей транспорта. Можно планировать и проводить деловые поездки, встречи, знакомиться с теми людьми, в чьем сотрудничестве вы заинтересованы. Далее звезды советуют использовать вторую половину недели для расширения и укрепления деловых связей. Также вам может представиться возможность использовать уже имеющиеся деловые связи в своих интересах. Нужные люди и нужная информация сами будут появляться в поле вашего зрения, как только в них возникнет необходимость. Может возникнуть новое взаимовыгодное деловое партнерство.

Весы ‌‌

Весам, работающим в офисе, звезды советуют озадачить работодателя вопросом улучшения условий работы. Дело в том, что сейчас ваша производительность труда будет находиться в прямой зависимости от удобства и комфорта на рабочем месте. И есть шанс на то, что работодатель прислушается к вашим пожеланиям. Успешно пойдет работа у коммунальщиков и строителей. Также это хорошее время для подготовки отчетной документации. Вторая половина недели связана с появлением у вас особого чутья к деньгам. Вам удастся безошибочно приходить к наиболее выгодным вариантам заказов и любой другой выгодной работы. Сама по себе работа, труд, будет доставлять вам удовольствие, приносить радость. Поэтому вы будете работать с хорошим настроением, с желанием, и вас будет все получаться.

Скорпион

Скорпионам в первой половине недели рекомендуется активнее обзаводиться деловыми связями. Благодаря внимательности к людям и тактичному стилю общения вы сможете привлечь к себе симпатии окружающих. Отдавайте предпочтение тем контактам, в которых вы в большей степени заинтересованы. Причем инициатива в знакомстве должна принадлежать вам. Вы сможете привлечь к сотрудничеству любого человека, в котором окажетесь заинтересованы. Успешно проходит обмен мнениями. Во второй половине недели вам удастся успешно реализовать свои самые смелые творческие замыслы. Можно проявлять инициативу и давать старт своим проектам. В результате ваши усилия получат мощную поддержку и развитие. Но для этого вы должны избавиться от внутренних сомнений и начать реально действовать.

Стрелец

Усилия Стрельцов по преумножению финансовых ресурсов в первой половине недели могут увенчаться успехом. Это удачное время для принятия финансовых решений о тех или иных покупках. Часть доходов может быть получена за счет дополнительной подработки. У вас может появиться новый источник дохода. Возможен рост доходов за счет работы на полставки или выполнения частных заказов. Вторая половина недели благоприятствует приведению в порядок своего бюджета. Проведите анализ своих доходов и расходов за последнее время. Это поможет вам понять, где вы ошибались, а где действовали правильно. Хорошее время для удаленной работы в комфортных домашних условиях. Можно делать капиталовложения в недвижимость, заниматься обустройством рабочего места.

Козерог

В первой половине недели Козерогам следует полагаться только на самих себя. Именно от того, какие вы предпримете инициативы в делах, будет зависеть успешность вашей деятельности. Дело в том, что сейчас вы будете в состоянии самостоятельно формировать события и оказывать влияние на обстоятельства. Тем более, что сами по себе внешние обстоятельства будут благоприятствовать тем, кто способен к активным действиям и готов брать на себя ответственность. Во второй половине недели вам удастся решить многие актуальные вопросы благодаря сотрудничеству с окружающими людьми. Не стесняйтесь обратиться за помощью к тем людям, от которых зависит решение вашего вопроса. Активнее контактируйте, общайтесь, знакомьтесь – все это пойдет вам на пользу. Улучшатся дела у торговцев, социальных работников, водителей транспорта и консультантов.

Водолей

Водолеи в первой половине недели могут почувствовать реальную поддержку со стороны влиятельно покровителя. Отношения с начальством могут сложиться вполне доверительные. Вам могут сделать важное поручение, которое только подчеркнет ваши особые отношения с начальством. В эти дни может улучшиться финансовое положение тех, кто имеет дополнительный источник доходов помимо основной работы. Речь идет о частной подработке, работе на полставки или по совместительству. Во второй половине недели сосредоточьтесь на выполнении плановых задач и действуйте строго в рамках тех заданий, которые поручит начальство. Сейчас деньги сами будут идти к вам – главное не лениться и суметь их взять. Также это хорошее время для повышения уровня профессионального мастерства. Вы будете в состоянии ту же работу, что и всегда, выполнять намного быстрее и качественнее.

Рыбы ‌‌

Первая половина недели благоприятствует Рыбам в реализации самых смелых инициатив. Вы имеете шанс на успех при условии, что будете активно советоваться со знающими людьми, являющимися профессионалами в своем деле. Хорошо думать не только о сиюминутных задачах, но и пытаться заглянуть в будущее. Действуя на опережение, с прицелом на будущее, вы сможете добиться впечатляющего успеха. Во второй половине недели вы можете преуспеть в личных инициативах. Отдавайте предпочтение наиболее перспективным направлениям деятельности. Прилагайте усилия для овладения тонкостями в профессиональных знаниях, посещайте выставки, конференции, семинары. Успешно проходят служебные командировки и работа вахтовым методом. Ваша деловая репутация в результате может укрепиться.