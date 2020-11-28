Успех настигнет особо придирчивых – гороскоп на 30 ноября – 6 декабря

На этой неделе активизируются всего 2 планетных аспекта и оба они имеют гармоничную природу.

Поэтому следует ожидать преимущественно гармоничных и мягких небесных влияний на события в жизни людей. 30 ноября – секстиль Меркурий-Сатурн. Это прекрасный аспект для интеллектуальной активности. Суждения людей, которых этот аспект затронет, могут отличаться разумностью, взвешенностью и объективностью. Прежде чем что-то решить, делается серьезный анализ. Поэтому поступки в эти дни могут оказаться весьма разумными и результативными. Усиливается память и способность к обучению. Этот аспект включает холодный разум, и отвергает субъективность суждений. Хорошо работать с цифрами и с точными науками. Контакты продиктованы главным образом принципом целесообразности и разумной достаточности. Каждый шаг просчитан, ничего лишнего и суетного. 6 декабря – трин Венера-Нептун. Аспект идеальной высшей любви и высоких утонченных отношений. Приводит к усилению эстетических потребностей. Романтическое знакомство на таком аспекте может привести к красивой истории любви. Мягкость и милосердие доминирует в проявлении характера тех, кого этот аспект затронул. Также усиливается стремление к искусствам. Причем, может быть желание творить нечто красивое, а также желание потреблять произведения искусства. Например, посещать концерты, картинные галереи. Может быть увлечение живописью и пением, музыкой.

Овен ‌‌

В начале недели Овнам будет сопутствовать удача в карьере и в решении многих других вопросов, которые вы поставили себе целью. Особенность момента в том, что сейчас вам лучше действовать методами мягкой силы, когда вы сможете добиться желаемого результата методом убеждения. Сейчас вы сможете расположить к себе влиятельных людей, которые сами захотят оказать вам поддержку. Во второй половине недели вам удастся приоткрыть завесу тайны над теми вопросами, которые вас последнее время волновали. У вас усиливается психологическое чутье, и вы становитесь очень проницательными. Поэтому вы будете в состоянии провести собственное расследование и понять скрытые мотивы поведения людей. Звезды советуют вам не афишировать свои намерения. Действуя незаметно, вы сможете добиться больших результатов, поскольку в этом случае никто не сможет вам помешать. Хорошее время для занятий духовными практиками и спокойного созерцательного времяпрепровождения.

Телец

У Тельцов первая половина недели благоприятствует в учебе и в расширении кругозора. В поле вашего зрения могут попасть очень интересные и умные собеседники, в ходе общения с которыми вы сможете узнать много полезного. Активизируются контакты по интернету в социальных сетях и на форумах. Флирт на сайте знакомств может привести к стремительному развитию виртуальной любви и перспективой встречи в реале. Вторая половина недели благоприятствует для развития дружеских и партнерских отношений. Открытый стиль поведения привлечет в вашу жизнь много приятных и доброжелательно к вам настроенных людей. Возможно, вас пригласят на дружескую вечеринку или на какое-нибудь праздничное мероприятие. Не откажите себе в удовольствии весело и беззаботно провести время. Это удачное время как для помолвки, так и для свадьбы. Также в эти дни вам будет на удивление легко находить взаимопонимание с окружающими.

Близнецы

Близнецы на этой неделе смогут преуспеть в наведении порядка в окружающем вас пространстве. Первая половина недели может быть связана со стремлением избавиться от вредных привычек. Вы начнете остро осознавать, что во многом ваши вредные привычки мешают вам стать более эффективным в делах. Также хорошо переходить на здоровый образ жизни, включая жизнь по режиму, питание по диете и регулярные физические тренировки. Старайтесь избавляться от старых ненужных вещей, очищайте в доме шкафы и ящики от таких вещей. Это позволит войти свежей энергетике в ваше жизненное пространство. Вторая половина недели складывается удачно для тех, кто ориентирован на карьерный рост и профессиональные достижения. Улучшаются ваши отношения с коллегами и начальством. Можно заниматься поисками новой работы. Безработные смогут найти ту работу, которая будет соответствовать их призванию. В целом вы сможете стать более результативными за счет правильного планирования и расстановки приоритетов.

Рак ‌‌

Ракам звезды советуют всю эту неделю заниматься личной жизнью. Именно в личной жизни у вас могут быть наиболее приятные события. В первой половине недели исключительно удачное время для партнерства. Ваши отношения с партнером по браку могут строиться на любви и взаимопонимании. Это одни из тех редких дней, когда, даже прожив много лет в браке, вы можете начать чувствовать к партнеру свежее дыхание влюбленности. Вторая половина недели благоприятствует учебе и творчеству. Успеха смогут добиться те из вас, кто ориентирован на самосовершенствование и саморазвитие. Вас может увлечь какое-то новое дело, новое занятие, в результате которого вы сможете расширить свой кругозор и узнать много нового и полезного. Стремление к новым впечатлениям может заставить вас отправиться в путешествие. Также это прекрасное время для романтических отношений. У вас может произойти романтическое знакомство во время туристической поездки или при общении на сайте знакомств в интернете.

Лев ‌‌

Львы смогут заново осознать огромную положительную роль семейных ценностей. Вам будут доставлять удовольствие обычные семейные дела, начиная с уборки дома и заканчивая приготовлением еды. Возможно, вам понравится вытирать пыль с полок и раскладывать вещи по полочкам и шкафчикам. Все вокруг вас должно быть красиво и находиться в полном порядке – с таким настроем вы будете браться за любую работу. Поэтому и результат у вашей работы будет отличным. Также это хорошее время для того, чтобы подумать о своем здоровье, заняться профилактическими процедурами, закаливанием. Хорошо посидеть на оздоровительной диете. Вторая половина недели благоприятствует крупным покупкам для дома в кредит. Также вы сможете мирно обсудить с близкими родственниками вопросы, связанные с наследством и принять взвешенные решения.

Дева ‌‌

У типичных Дев в первой половине недели может произойти расцвет романтических чувств. Если вы уже влюблены, то ваши отношения стремительно развиваются, и вы будете ощущать полную гармонию с любимым человеком. У вас может возникнуть спонтанное желание оформить сложившиеся отношения браком – настолько все будет казаться безоблачным и радостным. Одинокие Девы в эти дни могут влюбиться с первого взгляда. Особенно велика вероятность романтического знакомства на улице или в поездке, в транспорте. Вторая половина недели благоприятствует для поддержания и развития партнерских отношений у. Если вы состоите в браке, то ваши супружеские отношения будут строиться на любви и взаимной заботе. Вам не составит труда договориться с партнером по браку по любым спорным вопросам. Тем, кто одинок, удастся значительно расширить круг своего общения. Некоторые из ваших новых знакомств могут впоследствии перейти в близкие партнерские отношения.

Весы ‌‌

Весам на этой неделе рекомендуется сосредоточиться на решении материальных и финансовых вопросов с целью улучшения бытовых условий в доме. В первой половине недели может возникнуть и усилиться непреодолимое желание украшать и благоустраивать свое жилье. Для этого у вас будут некоторые, хотя и скромные, но финансовые ресурсы, а также время и, самое главное, огромное желание. Поэтому ваши усилия по украшению дома не будут слишком затратными, но обязательно будут сделаны с хорошим вкусом и оригинальностью. Звезды советуют вам на время забыть об отдыхе и развлечениях и полностью сосредоточиться на деловой активности. Вы можете почувствовать общее улучшение самочувствия. У вас будет достаточный запас физических сил, чтобы успешно справляться с нагрузками. Характерной особенностью этих дней является то, что вы за любую работу будете браться с большим желанием и охотой. А когда за дело берешься с любовью, оно всегда успешно реализуется.

Скорпион

Личностное развитие и общение, наряду с увлечениями – вот что может стать для Скорпионов источником радости и вдохновения на этой неделе. В первой половине недели у вас может быть много интересного и приятного общения. Возможно, вы и сами отметите для себя, что вокруг вас собирается много приятных людей с тактичным и галантным поведением. Это позволит вам легко и быстро решать любые свои вопросы. Используйте эти дни для наработки полезных деловых и чисто человеческих связей. Вторая половина недели благоприятствует реализации творческих планов. У вас может значительно вырасти самооценка и это придаст вам уверенности в том, что все у вас получится. Ведь многие таланты на земле люди сами зарывают, потому что останавливаются в ложном страхе, вместо того, чтобы делать то, что нравится. Обязательно удивляйте любимого человека какими-то приятными сюрпризами – это сделает ваши романтические отношения более свежими и непосредственными.

Стрелец

У типичных Стрельцов в первой половине недели источником радости и удовольствия могут стать материальные и финансовые блага. В эти дни вам из разных источников могут поступить деньги. В результате в вашем распоряжении окажется определенная сумма денег. И вы можете их использовать по прямому назначению – купить себе красивую одежду или ювелирное украшение. Покупка может оказаться столь удачной, что еще долго будет радовать вас. Также это хорошее время для поисков дополнительных источников доходов. Вторая половина недели благоприятствует спокойному и сосредоточенному времяпрепровождению. Возможно, вам не захочется выходить из дома и вы бы с удовольствием превратились в домоседа. Пребывание в своем доме вы можете воспринимать как очень приятное комфортное существование. Удобство и комфорт – вот что вами сейчас особенно ценится. Успешно пойдет изучение психологии, эзотерики и всего того, что имеет отношение к загадочным таинственным явлениям.

Козерог

Козероги на этой неделе могут оказаться в окружении доброжелательно настроенных людей, что позволит легко находить поддержку и понимание в любых вопросах. В первой половине недели улучшается ваше самочувствие и повышается самооценка. Это придаст вашему настроению особый оптимизм и обаяние. Хорошее время для того, чтобы подумать о своей внешности и что-то поменять в имидже. Это особенно относится к женщинам. Ваши эксперименты с прической, стилем макияжа, цветом волос и одеждой могут оказаться неожиданно смелыми и оригинальными. Вторая половина недели благоприятствует дружескому общению и новым знакомствам. Не исключено, что результатом флирта станет новая влюбленность. Активизируются ваши контакты. В результате за короткий срок вы восполните пробелы в новостной информации своих знакомых и станете весьма информированными в своем кругу общения. Правда, чтобы стать столь информированными вам придется часами висеть на телефоне и просиживать в кафе за задушевными беседами.

Водолей

Чтобы чувствовать удовлетворение от жизни, Водолеям на это неделе рекомендуется полностью переключиться на решение материальных, финансовых и профессиональных вопросов, а также искать себе уединения. Именно по этим темам вы способны более всего преуспеть. Что касается личной жизни, то тут никаких значимых событий не ожидается. В первой половине недели вы можете почувствовать потребность в спокойствии и уединении. Возможно, вы устанете от суеты повседневных будней, и вам захочется оказаться наедине с самими собой. Найдите время и место для того, чтобы осуществить это желание. Это также хорошее время для тех, кто интересуется эзотерическими науками, увлечен разгадыванием каких-то таинственных и загадочных явлений. Во второй половине недели вы сможете преуспеть в выполнении плановых заданий в профессии. Ваш труд может получить солидное финансовое вознаграждение.

Рыбы ‌‌

У Рыб эта неделя благоприятствует всестороннему личностному развитию. Первая половина неделя может принести вам исполнение заветных желаний. То, о чем вы мечтали и чего хотели получить, многое из этого может само придти к вам, даже без какого-то особого усилия с вашей стороны. Полагайтесь на счастливый случай, и он обязательно придет к вам. Особая роль отводится вашим друзьям и подругам. Их можно считать вашим талисманом удачи – чем больше времени вы будете проводить в кругу друзей, тем скорее удача постучится к вам. Вторая половина недели может быть связана с временем укрепления вашей репутации, повышения вашего авторитета. У вас есть шанс произвести приятное впечатление и удивить окружающих своим новым имиджем. Также это благоприятное время для путешествий и общения с иностранцами. Вы сможете добиться большого прогресса в изучении иностранного языка и вообще в любом обучении.