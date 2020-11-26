Прогноз Ба Цзы на декабрь: чего ждать от двойной Крысы

Декабрь 2020-го – месяц Желтой Крысы У Цзы в год Белой Крысы Гэн Цзы.

Именно сейчас Крыса или земная ветвь Цзы становится самой энергетичной в году и вступает в полную силу. Таким образом, в наступающем месяце нами будут править целых две Крысы. Подразмножилась к концу-то года.

Нас ждет еще один период сильной энергии Воды, обещающий много хорошего тем, кому элемент Воды полезен по личному раскладу Ба Цзы.

Традиционно конец года связан с большим круговоротом денег.

И нынешний декабрь не станет исключением. Деньги явно фигурируют в месячном раскладе. И это хорошо.

Но, к сожалению, фигурируют эти деньги не в самом радужном окружении.

Звезда Болезни и Врата Смерти говорят о том, что все, что связано с деньгами, будет сопровождаться некой проблематикой и тревожностью. Тем не менее, для завершения дел и окончательных расчетов Врата Смерти – это вполне синхронный оператор.

За деньги явно придется потрудиться. Поскольку, несмотря на конец года и желание уже заняться подготовкой к празднику, Дом Работы будет заполнен (читай – активен) для всех.

И даже если вы засядете дома, работа для вас все равно отыщется.

В лучшем положении по деньгам окажутся люди, рожденные в годы, оканчивающиеся на 3. Для них земная ветвь месяца – это еще и личная Звезда Процветания.

Кроме того, месяц определенно будет более событийным для родившихся в годы и месяцы Лошади (в июне, после 4-8 числа). Для Лошадей по году аспект столкновения активизирует взаимоотношения с друзьями и внешним социальным кругом. Лошади по месяцу ощутят некую динамику во взаимодействии с сослуживцами или родителями. На этот раз в аспект столкновения вступает не одна, а сразу две Крысы, поэтому людям-Лошадям не стоит пренебрегать годовым советом – для ослабления аспекта весь месяц носить с собой амулет в виде Быка.

Рожденные в годы Свиньи, Кролика и Козы, в преддверии Нового года традиционно ощущают некий эмоциональный подъем, навеянный их Цветком Романтики. В этом году этот Цветок будет благоухать усиленным ароматом. Используйте время декабря для улучшения вашего внешнего вида, встреч с друзьями, культурного отдыха и популяризации своих идей.

Рожденные в годы, оканчивающиеся на 5 и 9, смогут рассчитывать на помощь Звезды Благородного человека. И опять же, удвоенная сила звезды сулит им многостороннюю поддержку. Поэтому не ограничивайтесь обращением в одну инстанцию, сделайте массовую рассылку потенциальным спонсорам и покровителям. И тогда, возможно, вы получите гораздо больше помощи и содействия, чем рассчитывали.

Для важных дел и начала новых проектов старайтесь не использовать так называемые дни столкновений энергии дня с энергией месяца: 4, 17 и 29 декабря 2020 года.

Правильной энергетической настройки на конец года!

Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Фэншуй, Ба цзы, Ци Мень Дун Цзя)