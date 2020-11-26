Мнение астролога: что нужно успеть до конца года

Своими советами поделилась ясновидящая Галина Янко.

Овны — карьеристы по натуре. Ради достижения своих целей они часто готовы идти по головам. Но вместе с тем они очень часто не доводят начатое до конца, попросту теряя интерес, поэтому Овны вполне могут достигнуть финансового благополучия до конца года, но только в том случае, если то, чем они занимаются на все сто процентов им по душе. Овны, не бойтесь рисковать и менять место работы или сферу деятельности прямо сейчас, если вы этого хотите!

Стремление к богатству отличает вас от представителей других знаков Зодиака и у вас есть все необходимое для того, чтобы достичь желаемого до конца года. Вы трудолюбивы и ответственны, отлично работаете в команде. Но главное, что движет вами, а почти всегда и приводит к финансовому благополучию — это любовь к комфорту и стремление его достигнуть. До конца года вам нужно успеть найти свою большую и вполне материальную мечту, котораябудет стимулировать вас не сбавлять обороты в течение всего 2021!

Обычно представители этого знака Зодиака тратят ровно столько, сколько они заработали и буквально сразу, причем на очень сомнительные нужды. В связи с этим Близнецы нередко оказываются буквально, на мели. Звезды рекомендуют вам, дорогие Близнецы, до конца года хотя бы начать учиться экономии, потому что без этого вы не сможете добиться реального финансового роста.

До конца года у Вас не раз появится прекрасная возможность наладить взаимоотношения с окружающими и завести новые знакомства. Вы будете излучать положительную энергию, а Ваша открытость и коммуникабельность не останутся незамеченными. Используйте этот момент по максимуму: привлекайте единомышленников к своим планам и задумкам, заводите новых друзей, сделайте шаг навстречу объекту своей симпатии.

Вы знаете себе цену, видите свои сильные и слабые стороны и умеете преподнести себя самым лучшим образом. Это выгодно отличает вас от ряда конкурентов в карьере, да и в личной жизни. До конца года вы должны успеть оставить всех конкурентов позади. У вас все получится! Креативность — это то ваше качество, благодаря которому вы обязательно найдете способ достичь этой цели.

Вы всегда принимаете взвешенные и мудрые решения, и вы четко знаете, что «терпение и труд — все перетрут». Вместо того, чтобы довольствоваться малым по жизни, до конца года вы должны научиться мыслить масштабней и не скромничать в своих желаниях. Осуществить любые мечты у вас обязательно получится. Вы знаете, что успех не в том, чтобы «изобрести колесо», а в улучшении того, что уже есть. Скромность в сочетании с целеустремленностью и усердием открывают вам путь к неограниченным возможностям.

Весам сложно достигнуть финансового благополучия, потому что они отвергают материализм до такой степени, что готовы раздавать последние деньги всем, кому попало. Так вот, до конца года вам важно успеть вытрясти свои деньги из всех, кто вам задолжал. Это будет отличный залог в ваше благосостояние на следующий год. Дорогие Весы, рекомендуем вам четко расставлять приоритеты, где ваши собственные нужды всегда должны стоять на первом месте.

Посторонним людям вы не кажетесь такими надежными, какие вы есть. Но семья и близкие прекрасно понимают, что за вами — как за каменной стеной. Надо лишь им об этом напомнить. И этим лучше успеть заняться до конца года, чтобы не допускать недопонимания и разлада между вами. Не только стремление обойти всех и показать свое превосходство важно сейчас, но так же и желание обеспечить комфорт себе и своей семье.

Многих представителей этого знака в конце года захватит жажда перемен. Проявляться она может по-разному: от желания поэкспериментировать со своим внешним видом до принятия радикальных решений, таких как смена места работы или жительства. Звезды советуют Вам дать себе оторваться и сделать все безбашенные поступки, которые вы задумали, чтобы войти в новый год со спокойной душой.

Все указывает на то, что до конца года вы должны сделать верные выводы о том, как правильно взаимодействовать с окружающими. Ваш успех в делах часто будет зависеть от действий и решений других людей, что может практически лишить Вас почвы под ногами, потому что вы не слышите и не чувствуете их. Над этим стоит поработать. В решении любых задач Вам поможет, прежде всего, умение убеждать и вести людей за собой. В семье возможны недопонимания и мелкие ссоры, запаситесь терпением и будьте более снисходительны, чтобы этого избежать.

Дорогие Водолеи, до конца года вам нужно успеть избавиться от всего лишнего в своей жизни и стать немного взрослее. Вы слишком легкомысленны, склонны бездумно растрачивать свои ресурсы, а действительно важные решения и шаги бесконечно откладывать на потом. Настало время поменять эту ситуацию. Сейчас стоит лишь сделать первый шаг к переменам, как в следующий год вы уже войдете немного другим, более взрослым человеком с ясным и прекрасным будущим.

Вам необходимо взять под контроль свои эмоции до конца года, чтобы впредь не позволять себе обидных слов и грубости. Велика вероятность того, что уже в начале года перед Вами неожиданно откроются новые возможности и неплохие перспективы, но чтобы их не упустить, от Вас потребуется находчивость и быстрота принятия решений, а главное — умение держать себя в руках и управлять своими эмоциями.