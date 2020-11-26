Что Мессинг предсказал миру в 2021 году

Приближается новый год, и, как обычно, возникает надежда, что он станет лучше, радостнее, счастливее.

Чтобы узнать, сбудутся ли наши ожидания, мы обратились к предсказаниям известного телепата и прорицателя Вольфа Мессинга. Он широко известен в мире благодаря большому количеству сбывшихся пророчеств, самым ярким из которых было указание на дату начала и окончания Великой Отечественной войны. После себя Мессинг оставил достаточно много пророчеств о грядущих событиях, в том числе и на 2021 год.

Сразу обозначим, что апокалиптического сценария для человечества Мессинг не предвидел. Он говорил о том, что локальные военные конфликты возможны, но они не перерастут в мировую войну, во всяком случае, в следующем году точно. Мессинг прямо не упоминает в своих прогнозах ситуацию с коронавирусом, но отмечает, что мир ждут катаклизмы, которые повлекут за собой демографические проблемы в развитых странах. Можно предположить, что пандемия не закончится окончательно в будущем году. Мессинг предвидел возможность природных или техногенных катастроф в разных уголках планеты в 2021. Общая ситуация приведет к тому, что экономический кризис продолжится в большинстве стран, но он заставит правительства задуматься о том, что реформы необходимы и важно искать новые эффективные механизмы, которые позволят поддержать экономику.

По мнению предсказателя, 2021 может стать переломным: трансформации, начавшиеся во всех сферах жизни, продолжат развиваться и не дадут возможности вернуться к прежнему укладу жизни. Мессинг предрекал появление нового духовного лидера, который может выйти на сцену во второй половине 2021 года. Его учение будет направлено на подержание мира и расширение социальной ориентированности государств по отношению к гражданам.

Что касается России, то Мессинг предрек ей достаточно сложный в экономическом отношении год. Однако, он предвидел, что этот период станет поворотным в плане реформ как на экономическом, так и политическом поприще. К концу года, на фоне стабилизации мировой экономики, начнет стабилизироваться и ситуация в нашей стране. Есть вероятность создания новых союзов с близлежащими государствами, которые будут способствовать росту производства и внедрению новых технологий.

Что бы не предсказывал провидец, будем надеяться, что сбудется только хорошее.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог