Гните свою линию — финансовый гороскоп на 28 ноября

Сегодня не стоит акцентировать внимание на чужом мнении, верьте в себя.

Овен ‌‌

Овнам в этот день удастся добиться успехов в продвижении по карьерной лестнице. Возможно, вас и не повысят в должности, однако вы сможете проявить себя с самой лучшей стороны. Вышестоящее начальство сможет убедиться в вашем умении быстро и вполне профессионально решать вопросы. Если вы сами занимаете руководящую должность, то сможете провести ряд эффективных реформ.

Телец

У Тельцов сегодняшний день складывается неблагоприятно для принятия финансовых решений и роста материального благосостояния. Возможно, вам срочно потребуются наличные деньги, которых будет недоставать. Могут задерживать оплату за выполненную ранее работу, и вы так и не дождетесь, когда деньги придут на карточку. Старайтесь экономнее тратить деньги.

Близнецы

Близнецы в этот день преуспеют в решении профессиональных вопросов, касающихся повседневных дел. Обратите особое внимание на качество своей работы и на использование технических средств. Возможно, именно в технике и заложен ключ к росту производительности и качества труда. Также это хороший день для приобретения навыков работы при прохождении производственной практики.

Рак ‌‌

Ракам в этот день звезды советуют экономнее расходовать силы при выполнении работы. Умственные и физические перегрузки могут привести к ухудшению самочувствия и снижению уровня работоспособности. Кроме того, во многих делах вы будете ощущать зависимость и торможения, будто вам не дают реализовать свой потенциал в полную силу.

Лев ‌‌

Львам в этот день звезды советуют в любых делах придерживаться традиционных подходов и делать акцент на ту работу, которую они хорошо знают. В этом случае вы сможете существенно продвинуться вперед в делах. Если же вы приступаете к новым делам, то вам придется столкнуться с непредвиденными препятствиями и осложнениями.

Дева ‌‌

У Дев сегодняшний день складывается неудачно для карьерного продвижения. Если вы уже занимаете руководящую должность, то будьте готовы к всевозможным осложнениям. Например, нежелательно принимать решения, рассчитанные на достижение поставленной цели любой ценой. Гибкий подход будет более предпочтительным.

Весы ‌‌

У Весов в этот день идет разбалансировка в информационном и деловом взаимодействии с окружающими людьми. Это достаточно непростой день для делового взаимодействия. Не следует никому ничего обещать и верить обещаниям других людей – цена слова сегодня невелика. Между тем для работников сферы недвижимости и семейных фирм день будет благоприятным.

Скорпион

У Скорпионов сегодняшний день складывается благоприятно для информационного обмена в личных контактах и в деловой переписке. Также это хороший день для установления и развития деловых связей. Можно назначать деловые свидания, отправляться в поездки, заниматься подготовкой и оформлением документов – все эти дела пойдут у вас легко и свободно.

Стрелец

Стрельцам в этот день будут противостоять внешние обстоятельства и вам придется приложить немало усилий, чтобы настоять именно на своем мнении или решении. Сохраняйте уверенность в себе и спокойствие – и тогда обстоятельства начнут прогибаться перед вашей силой. Это хорошее время для тех, кто имеет дополнительные источники доходов кроме основного.

Козерог

Козерогам в этот день звезды советуют искать реализации своим талантам и способностям в творческих и коллективных видах деятельности. И при этом очень важно не отдаваться полностью работе с коллективной ответственностью за результаты труда, а проявлять самим инициативу. К вашему мнению будут прислушиваться, и вы сможете оказывать существенное влияние на коллективные процессы.

Водолей

У Водолеев, работающих в непосредственном контакте с начальством, этот день складывается благоприятно. Ваши отношения с вышестоящим руководством станут более доверительными. Поэтому и шансы для карьерного продвижения сейчас выше, чем в обычные дни. Более всего преуспеют те из вас, кто имеет конкретную цель и методично продвигается в намеченном направлении.

Рыбы ‌‌

У Рыб этот день благоприятствует служебным командировкам и работе вахтовым методом. Также это хорошее время для работы в составе группы единомышленников. В профессиональной деятельности не стоит прикладывать силы для карьерного продвижения – на данный момент это бесперспективное направление. Гораздо позитивнее думать о будущем и повышать свой профессиональный уровень.