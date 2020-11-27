Пришло время отдавать долги — гороскоп на 28 ноября

13-14 лунные сутки. Сегодня Луна в Тельце поощряет практицизм во всех видах.

Даже романтические и интимные разговоры часто будут уходить в практическое русло. День располагает к разумной щедрости, помогает не брать аванс из будущего и черпать из имеющихся резервов, вовремя отдавать долги или обсуждать их реструктуризацию. Хорошо продавать и дарить ненужные вещи в пригодном состоянии. Мероприятия этого дня требуют «вещественного подкрепления». В зависимости от целей, уместно включить в программу банкет, фуршет, дегустацию, подарок, торги, выгодный взаимообмен, компенсацию расходов, благотворительную распродажу.

Овен ‌‌

Сегодня планы Овнов зависят от материальной базы, она же может стать темой для разговоров. Даже в интимных личных ситуациях может быть затронута тема денег, подарков. Чувственность будут стимулировать блюда и напитки. Масштаб трат задаст резерв: чем больше заработано (накоплено), тем больше у вас свободы маневра. Хорошо пополнять запасы, раздавать излишки, совершать торг или обмен в зачет долга.

Телец

Тельцы могут спокойно строить на этот уик-энд собственные планы: вряд их что-то нарушит. Если речь идет о коллективном мероприятии или партнерской программе, можно надеяться на взаимопонимание. Это время согласия, терпимости, великодушия, уважения к вашим привычкам или принципам. О многом удастся договориться заранее. Если у вас появился навязчивый каприз, окружающие охотно пойдут вам навстречу.

Близнецы

Близнецов обстоятельства этого дня склоняют к практичности и основательности. Возможно пристальное внимание к комплексу финансовых и хозяйственных дел. У многих представителей знака такой настрой сохранится на весь уик-энд. Также, день располагает к инертности. Даже самые общительные и подвижные Близнецы отдадут свой голос за перерыв в беседе, за привал в пути ради перекуса, шоппинга, заправки.

Рак ‌‌

Раки могут неплохо провести этот день в одиночестве, однако звезды советуют им преодолеть инерцию или стеснительность ради знакомой компании. Это не только расширит возможности на данный момент, но и укрепит виды на будущее. Вы сможете продемонстрировать свои таланты или решить за счет группы часть своих задач. Детей хорошо сводить в кафе, а несговорчивых партнеров пригласить на обед или ужин.

Лев ‌‌

Львов ситуации этого дня заставляют быть реалистами. Чем бы вы ни занимались, вам предстоит ориентироваться на практические вопросы или преследовать вполне конкретные прагматичные цели. В план любого мероприятия придется включить материальную составляющую. День подходит для целевого шоппинга, но не для собственного комфорта. Целью могут стать вложения в дом, выгодную дружбу или в новую карьеру.

Дева ‌‌

День помогает Девам восстановить душевное равновесие и моральные опоры. Он хорош для прицельного и общего расширения горизонтов, обогащения прежнего багажа знаний новыми деталями. Если вы ленивы или нуждаетесь в отдыхе, уместны виртуальные экскурсы в дальние уголки мира. Также, это подходящий момент для романтического свидания (лучше в проверенном месте, где можно организовать его безупречно).

Весы ‌‌

Сегодня Весам не обязательно тратить собственные ресурсы. Многим Весам звезды организуют ситуации, позволяющие получить подарок, компенсацию, возврат или отдохнуть за чужой счет. Также, день может избавить вас от необходимости расплачиваться стандартным путем. Подходящее время для плановых совместных приобретений в дом - особенно, в долгожданную новостройку или в жилье, полученное по наследству.

Скорпион

Скорпионов день вынудит подстроиться под чужие капризы, угождать друзьям, близким, партнерам, клиентам, пассии. К счастью, это не помешает им думать о себе (тем более, что их личные вкусы порой будут удачно совпадать с чужими). Не стоит бояться противоречий: день позволяет многое обсудить и прийти к мудрому консенсусу. Согласию будет способствовать общая обстановка или третье авторитетное лицо.

Стрелец

Стрельцам сегодня трудно быть беспечными романтиками и думать исключительно о возвышенном. Внимания попросит быт или бренное тело, комплекс повседневных насущных нужд и «низменных» потребностей. Придется думать о здоровье или питании. Если вы не любите рутину, стоит найти помощника или обратиться в сервис с опцией «все включено» - например, заказать доставку готовой еды или передержку питомца.

Козерог

Козерогам имеет смысл использовать этот день для полноценного отдыха (лучше по знакомой проверенной программе) и для спокойных доверительных бесед. Даже если вы мизантроп, звезды советуют избегать полного одиночества, не отказывать в своем обществе старым друзьям, детям, любимому человеку. Взамен вы получите дельный совет - или сможете дать его сами, подкрепив тем самым свой авторитет и статус.

Водолей

На этот день (и уик-энд в целом) Водолеям не стоит планировать суету, путешествия и активные начинания. Он создает атмосферу стабильности и инертности, заставляет поддаваться старым привычкам и ценить комфорт старого образца. Будет несложно следовать устоявшимся традициям - например, семейным. Не стоит откладывать визит к родителям, обсуждение хозяйственных и жилищных дел, семейных ресурсов.

Рыбы ‌‌

Рыбам этот день дарит необходимую защиту, стабильность и предсказуемость. Если вы составили на выходные какие-то планы, ничто не помешает вам их выполнить. Если вам предложат (и даже навяжут) программу извне, вы во многом с ней согласитесь, или не будете против. В случае отсутствия каких-либо четких желаний, обстоятельства помогут вам их конкретизировать. Неплохой момент для общения и шоппинга.