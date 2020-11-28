Карьера начинает буксовать — финансовый гороскоп на 29 ноября

Не лучший день, чтобы предлагать свои идеи и производить впечатление на начальство.

Овен ‌‌

Овнам в этот день звезды советуют не бояться перемен. Если у вас на основной работе идут пертурбации, в особенности касающиеся структурных перестроек или кадровых перестановок, то вас они могут затронуть. Но все перемены в карьере сейчас будут только улучшать ваше текущее состояние. Это хороший день для смены работы, знакомства с новым трудовым коллективом.

Телец

У Тельцов в этот день будут гармонично выстраиваться отношения с окружающими людьми. А это положительно отразится на успехах в учебе и профессиональной деятельности. Вы сможете подтвердить свой высокий уровень знаний сдавая экзамены по переаттестации. В работе успешнее всех будут те, кто работает в непосредственном контакте с клиентами и заказчиками.

Близнецы

Близнецам звезды советуют сегодня не брать на себя ответственность и не проявлять инициативу в важных делах. Все дела, которыми вы будете заниматься по личной инициативе, будут испытывать сильные тормозящие влияния. Возможно, вам будут мешать собственные сомнения относительно целесообразности тех или иных своих действий.

Рак ‌‌

Ракам в этот день звезды советуют отдавать предпочтение творческим видам деятельности. У вас усиливается интеллектуальная активность и способность находить правильные решения в нестандартных ситуациях. Поэтому вы можете смело принимать участие в конкурсах и кастингах на замещение вакантной престижной должности. Кроме того, это прекрасное время для рассылки резюме.

Лев ‌‌

Львам сегодня звезды советуют ничего не планировать и не отрываться от земли в своих представлениях и желаниях. Мечтать о будущем, конечно, хочется, но сейчас для этого неподходящее время, поскольку это будет отвлекать вас от реальной продуктивной работы. А работы у вас много и сил для её выполнения у вас будет достаточно.

Дева ‌‌

Девы в этот день преуспеют в аналитической обработке информации. Это ваше качество положительно отразится на процессе повышения квалификации. В профессиональных вопросах успешно проявят себя торговцы, консультанты, водители транспортных средств, журналисты, связисты, посредники. Минимизируйте свои контакты с вышестоящим начальством – это не сулит вам успеха.

Весы ‌‌

У Весов этот день складывается удачно для решения практических профессиональных вопросов и увеличения уровня доходов. Наиболее прибыльными видами деятельности будут дела, так или иначе связанные с недвижимостью. Преуспеют работники жилищно-коммунального и городского хозяйства, ремонтно-строительных организаций, агентств по сделкам с недвижимостью и дизайнеры интерьера.

Скорпион

У Скорпионов сегодняшний день складывается благоприятно для любых дел, предпринимаемых по вашей личной инициативе. Старайтесь быть максимально информированными по актуальным вопросам – это поможет вам успешнее справляться с работой. Укрепляются ваши деловые связи, успешно проходят контакты, поездки, встречи, обсуждения, обмен мнениями.

Стрелец

Стрельцам в этот день удастся увеличить уровень доходов. Это может быть связано не только с интенсификацией труда, но и с дополнительной подработкой по совместительству или во внеурочное время. Если специфика вашей работы позволяет иметь левый доход помимо основного, то размер такого материального вознаграждения возрастет.

Козерог

У Козерогов этот день складывается неблагоприятно для выполнения текущей работы, которую вы обычно выполняете каждый день. На этот раз вы почувствуете, что психологический климат в трудовом коллективе ухудшился, и отношения с коллегами переходят в фазу межличностных отношений. Кроме того, старайтесь экономнее расходовать силы – иначе это может привести к снижению работоспособности.

Водолей

Водолеям вероятнее всего придется столкнуться с тормозящими влияниями со стороны внешних факторов. Особенно это касается информационного обмена. Для карьеры этот день складывается гораздо удачнее. Вы сможете установить с вышестоящим руководством доверительные отношения. Ставьте перед собой конкретную цель в работе и методично двигайтесь к ней – это обеспечит вам успех.

Рыбы ‌‌

Рыбам в этот день будет важно подтвердить высокий уровень своих профессиональных познаний. Вы сможете преуспеть при сдаче экзаменов по переаттестации и при защите дипломной работы. Чем выше будет ваша квалификация, тем более высокооплачиваемую работу вы сможете найти. Однако для продвижения в карьере день неблагоприятен.