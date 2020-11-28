Карьера начинает буксовать — финансовый гороскоп на 29 ноября

Не лучший день, чтобы предлагать свои идеи и производить впечатление на начальство.
Овнам в этот день звезды советуют не бояться перемен. Если у вас на основной работе идут пертурбации, в особенности касающиеся структурных перестроек или кадровых перестановок, то вас они могут затронуть. Но все перемены в карьере сейчас будут только улучшать ваше текущее состояние. Это хороший день для смены работы, знакомства с новым трудовым коллективом.
У Тельцов в этот день будут гармонично выстраиваться отношения с окружающими людьми. А это положительно отразится на успехах в учебе и профессиональной деятельности. Вы сможете подтвердить свой высокий уровень знаний сдавая экзамены по переаттестации. В работе успешнее всех будут те, кто работает в непосредственном контакте с клиентами и заказчиками.
Близнецам звезды советуют сегодня не брать на себя ответственность и не проявлять инициативу в важных делах. Все дела, которыми вы будете заниматься по личной инициативе, будут испытывать сильные тормозящие влияния. Возможно, вам будут мешать собственные сомнения относительно целесообразности тех или иных своих действий.
Ракам в этот день звезды советуют отдавать предпочтение творческим видам деятельности. У вас усиливается интеллектуальная активность и способность находить правильные решения в нестандартных ситуациях. Поэтому вы можете смело принимать участие в конкурсах и кастингах на замещение вакантной престижной должности. Кроме того, это прекрасное время для рассылки резюме.
Львам сегодня звезды советуют ничего не планировать и не отрываться от земли в своих представлениях и желаниях. Мечтать о будущем, конечно, хочется, но сейчас для этого неподходящее время, поскольку это будет отвлекать вас от реальной продуктивной работы. А работы у вас много и сил для её выполнения у вас будет достаточно.
Девы в этот день преуспеют в аналитической обработке информации. Это ваше качество положительно отразится на процессе повышения квалификации. В профессиональных вопросах успешно проявят себя торговцы, консультанты, водители транспортных средств, журналисты, связисты, посредники. Минимизируйте свои контакты с вышестоящим начальством – это не сулит вам успеха.
У Весов этот день складывается удачно для решения практических профессиональных вопросов и увеличения уровня доходов. Наиболее прибыльными видами деятельности будут дела, так или иначе связанные с недвижимостью. Преуспеют работники жилищно-коммунального и городского хозяйства, ремонтно-строительных организаций, агентств по сделкам с недвижимостью и дизайнеры интерьера.
У Скорпионов сегодняшний день складывается благоприятно для любых дел, предпринимаемых по вашей личной инициативе. Старайтесь быть максимально информированными по актуальным вопросам – это поможет вам успешнее справляться с работой. Укрепляются ваши деловые связи, успешно проходят контакты, поездки, встречи, обсуждения, обмен мнениями.
Стрельцам в этот день удастся увеличить уровень доходов. Это может быть связано не только с интенсификацией труда, но и с дополнительной подработкой по совместительству или во внеурочное время. Если специфика вашей работы позволяет иметь левый доход помимо основного, то размер такого материального вознаграждения возрастет.
У Козерогов этот день складывается неблагоприятно для выполнения текущей работы, которую вы обычно выполняете каждый день. На этот раз вы почувствуете, что психологический климат в трудовом коллективе ухудшился, и отношения с коллегами переходят в фазу межличностных отношений. Кроме того, старайтесь экономнее расходовать силы – иначе это может привести к снижению работоспособности.
Водолеям вероятнее всего придется столкнуться с тормозящими влияниями со стороны внешних факторов. Особенно это касается информационного обмена. Для карьеры этот день складывается гораздо удачнее. Вы сможете установить с вышестоящим руководством доверительные отношения. Ставьте перед собой конкретную цель в работе и методично двигайтесь к ней – это обеспечит вам успех.
Рыбам в этот день будет важно подтвердить высокий уровень своих профессиональных познаний. Вы сможете преуспеть при сдаче экзаменов по переаттестации и при защите дипломной работы. Чем выше будет ваша квалификация, тем более высокооплачиваемую работу вы сможете найти. Однако для продвижения в карьере день неблагоприятен.