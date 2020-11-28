Пора навести порядок в делах — гороскоп на 29 ноября

14-15 лунные сутки. Сегодня звезды призывают к порядку, ответственности, умеренности, разумной экономии.

Аспект Луны и Меркурия помогает обсуждать серьезные темы (в том числе, вопросы кредитов, долгов, налогов, долгосрочных вкладов) и работать с важными документами. Этой возможностью стоит пользоваться, так как времени на спокойные объективные оценки и выводы становится меньше. Итоговые разговоры, совещания, консультации, ультиматумы и вердикты не рекомендуется откладывать даже на поздний вечер: тон общения к ночи станет более вольным, возможны трудности с честностью, проницательностью и концентрацией внимания.

Овен ‌‌

Сегодня звезды советуют Овнам оставаться практичными и предусмотрительными, поддерживать порядок в бюджете и хозяйстве, контролировать расход материалов и качество покупок. Желательно не оставлять «слепых пятен» в финансовых вопросах, особенно, при тесном пересечении ваших интересов с чужими. Имеет смысл проявить последовательность и дотошность в разговоре о налогах, одолжениях, паях, кредитах.

Телец

Сегодня Тельцы верны своим принципам, порой упрямы и консервативны, но готовы к диалогу. День подходит для итоговых встреч, подтверждения уже известных фактов и договоренностей. Стоит соблюдать формальности, при необходимости представлять документы. Важный разговор лучше не откладывать на поздний час (особенно, если вы хотите выставить свое условие или обсудить свои личные животрепещущие темы).

Близнецы

Близнецы вплоть до вечера склонны мыслить осмотрительно и здраво. У некоторых Близнецов осторожность и прагматизм могут принять чрезмерные формы, вылиться в скупость, манию порядка или подозрительность. Это период ограничений, возможно добровольное или вынужденное одиночество, суровая диета, экономия, воздержание. Но к ночи настрой у многих Близнецов сменится на более вольный и легкомысленный.

Рак ‌‌

Ракам сегодня интересны разговоры о будущем. Особое внимание могут привлечь материальные аспекты - например, новые виды вложений. Это информативный день, но звезды подсказывают, что вы вряд ли узнаете нечто принципиально новое. Скорее всего, придется суммировать факты и подводить итоги. Строя планы, важно помнить, что многое еще может меняться, в том числе, ситуация на рынке и в банковской сфере.

Лев ‌‌

Сегодня Львы могут столкнуться с необходимостью планирования, проведения совещания, консультации. На повестку дня могут выйти хозяйственные и финансовые детали, темы жилья, карьеры, профессии, заработка и сопутствующие документы. Звезды советуют подводить итоги и делать полезные выводы на будущее, но пока не спешить с новым важным шагом - например, не давать окончательного согласия на увольнение.

Дева ‌‌

Атмосфера этих суток склоняет Дев к консерватизму и верности традициям, а также к некоторой беспечности. Возможно, вам кажется, что идущие вокруг изменения вас не слишком касаются, а ваши новые задачи не так уж сложны. Это хороший день, если вам нужно вернуть уверенность в себе, но звезды не советуют зацикливаться на прежних идеалах и авторитетах: в новых условиях они могут стать плохой опорой.

Весы ‌‌

Сегодня звезды советуют Весам бережнее обращаться с чужими и совместными ресурсами, общими вещами: от этого может зависеть собственное благополучие. Не стоит уходить от обсуждения финансовых тем или относиться к ним несерьезно. Важные материальные задачи лучше не решать единолично. День поможет прояснить стратегический вопрос, затяжную ситуацию с ипотекой, наследством или старым семейным активом.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам доводить до логического конца переговоры и консультации, закреплять старые договоренности. В то же время, не стоит надеяться, что все пойдет, как прежде. Не исключено, что некоторые выгодные союзы вам придется заморозить на неопределенное время, в связи с наступающими переменами. Стоит пользоваться любой возможностью еще раз получить протекцию по старым каналам.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам вплоть до вечера оставаться практичными и хозяйственными, поддерживать в своих делах максимально возможный порядок. Не стоит откладывать обсуждение оставшихся деликатных нюансов в связи с работой, финансами, снабжением, питанием, здоровьем. Ближе к ночи внимание переключится на общение, назреет контакт с интересующим вас в данный момент человеком или аудиторией.

Козерог

Козерогам не стоит упускать удачный момент для финальной серьезной беседы. Пока не настал вечер, можно уверенно говорить правду, не скрывать от собеседника свои философские, профессиональные и житейские взгляды, высказываться с высоты опыта и авторитета. Хорошо выставлять обдуманный ультиматум и озвучивать важные выводы. К ночи тон любого общения станет легкомысленнее, вас могут счесть занудой.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше оставаться на знакомой безопасной территории. Вплоть до вечера возможна инертность и страх нарушить правила. Вас может сковать старая привычка, уважение к старшим. Будет время обсудить важную тему. В официальных переговорах (особенно, о карьере и доме) нужна осмотрительность. Сменить формат общения на более легкий, а образ жизни на более подвижный вам удастся лишь к ночи.

Рыбы ‌‌

Рыбы вплоть до вечера будут сосредоточены на интересующей их теме или новости, либо на контакте с важным для них человеком. Это время полезных консультаций, правдивых известий - но также время, когда трудно сменить формат беседы, тип связи или точку зрения. Разговор может продолжаться по инерции. К ночи общение станет более свободным, но вам станет сложнее говорить о том, что вас всерьез волнует.