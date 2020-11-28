Затмение 30 ноября: бесплатный сыр — только в мышеловке

Полнолуние, совмещённое с лунным затмением, пройдёт в 9 градусе по оси знаков Близнецы-Стрелец и обещает довольно контрастную картину влияний планет, в которой главную скрипку сыграет двуликий Нептун.

Более непредсказуемой по содержанию ожидается последняя четверть лунного месяца, начиная с 8 декабря до солнечного затмения 14 декабря. Привкус «химического» Нептуна, связанного с ошибками, обманами и потерями, ложной информацией, двусмысленными ситуациями, будет в это время наиболее ощутим.

Особенное внимание и контроль действий в быту и на транспорте понадобятся 8-10 и 13-14 декабря, когда коварные «квадратуры» с Нептуном пройдут Солнце и Меркурий. Стоит опасаться воровства и потерь ценных вещей, документов, утечки важной информации. В эти же дни, как правило, увеличивается число отравлений – будьте внимательны, особый вред исходит от неуёмного потребления алкоголя и других бодрящих средств, а также передозировки лекарственными препаратами. Подтасовки и манипуляции, разоблачения, детективные и шпионские ситуации наверняка не обойдут стороной и сферу большой политики.

Тем не менее параллельно с диссонансом от Нептуна состоится и благоприятный союз Солнца с Марсом (точный – 11 декабря), который будет вдохновлять к активным действиям, но именно из-за хлопотного влияния Нептуна стоит тщательно продумывать инициативы на целесообразность, особенно какие-то новые начинания.

Наиболее нервные и неблагоприятные дни первой недели от полнолуния – 1 и 4 (до 15:00) декабря. Весь вторник, 1 декабря, пройдёт при деструктивной Луне «без курса» в Близнецах – многое в этот день неопределённостей и сомнений может пойти вкривь и вкось. Пятница, 4 декабря, – типичный день конфликтов и препятствий в деловой сфере, но только в первой половине дня.

Отдельного упоминания заслуживает гороскоп США, в котором ось полнолуния затрагивает планету Уран, что может поднять революционный пыл или неординарные события в этой стране.

Более событийными эти две недели с 30.11 по 14.12 обещают стать для Стрельцов, родившихся 30 ноября и 1 декабря, солнечных Близнецов, появившихся на свет 29-30 мая, а также представителей знака Рыб, рожденных 27-28 февраля, и Дев, день рождения которых выпадает на 31 августа – 1 сентября.

Serg Korablev