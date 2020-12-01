Астрологи назвали самые удачные дни декабря

Для кого последний месяц этого года будет наиболее удачным, и стоит ли в этот период строить большие планы?

Как уверяют астрологи, декабрь станет особенным месяцем, так как именно на эти дни приходится последний коридор затмений. Заключительные недели 2020 года окажут особое влияние на всех людей.

В декабре рекомендуется начать серьезно планировать ближайшее будущее. Не просто предаваться мечтам, а ставить конкретные задачи и планомерно их выполнять.

Очень удачным будет начало месяца. На эти дни астрологи советуют назначать рабочие встречи и планировать серьезные мероприятия. В это время фортуна будет на стороне многих.

Особенно удачным декабрь будет для Овнов, Львов, Весов и Дев. Удача также будет на стороне Раков, Стрельцов и Водолеев. Для представителей остальных знаков зодиака последний месяц года будет тихим и спокойным.