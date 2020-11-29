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Ваше мнение приобретает особый вес — финансовый гороскоп на 30 ноября

Рамблер21 час назад
Фото: depositphotos

Не бойтесь высказывать свои идеи — сейчас они могут выстрелить.

Овен ‌‌

У Овнов в первой половине дня во многом продолжатся тенденции, начатые в предыдущий день. Вы также будете преуспевать в теме карьеры и положительных сдвигов в работе. Если вы занимаете руководящую должность, то сможете преуспеть в деле реформирования подведомственных вам структур. Вместе с тем это неблагоприятное время для работы с документами.

Телец

Удачно складывается первая половина дня для контактов и работы с аналитической информацией. День хорош для ведения переговоров и подписания документов при трудоустройстве на новую работу. Вместе с тем вам может не хватать наличных денег для обеспечения своих потребностей. Вторая половина дня будет связана с улучшением материального положения.

Близнецы

Не всякая инициатива Близнецов в этот день будет уместной и успешной. В первой половине дня старайтесь не предпринимать ничего нового и просто занимайтесь текущими делами, своей привычной работой. В этот день главным условием успеха станет правило о том, чтобы не делать того, о чем вас никто не просит. Уделяйте больше внимания использованию технических средств.

Рак ‌‌

Ракам в первой половине дня рекомендуется уделять больше времени творчеству и учебе. Ваш интеллект сейчас настроен на восприятие всего нового. Также это хорошее время для выполнения экзаменов и зачетных заданий. В профессии не следует останавливаться на достигнутом – обязательно двигайтесь дальше. На пути к совершенствованию вы добьетесь новых побед.

Лев ‌‌

Львам в этот день лучше браться за те дела, которые вы в состоянии сегодня же и закончить. Подходите к работе с практических позиций, не пытаясь ничего усовершенствовать. Делайте то, что обычно и делаете каждый рабочий день. Традиционный подход к работе – самый верный и результативный и именно он будет соответствовать требованиям этого дня.

Дева ‌‌

Первая половина дня благоприятствует Девам в повышении уровня квалификации. Вы сможете укрепить свою деловую репутацию, и ваше мнение приобретает особый вес. Руководящим работникам и тем, кто делает карьеру, сейчас не рекомендуется принимать важных и ответственных решений. А вот консультанты, торговцы и посредники вполне преуспеют в делах.

Весы ‌‌

Весам рекомендуется нацелить свои усилия на увеличение материальных возможностей. Вы сумеете повысить уровень доходов и производительности труда во многом благодаря нацеленности на достижение конечного результата. Отнеситесь с максимальной тщательностью к выполнению своих профессиональных обязанностей – это хорошее время для повышения уровня мастерства.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют приложить максимум усилий для реализации своих личных намерений в работе. Нужная вам информация сама придет к вам. То же самое произойдет и с людьми, которые необходимы вам для решения тех или иных задач. Это хорошее время для организации деловых встреч, свиданий, поездок и обмена мнениями.

Стрелец

Стрельцам не всегда удастся добиться успеха в официальной работе. Гораздо успешнее пойдет этот день для тех, кто работает по совместительству или на полставки. То же самое относится к выполнению частных заказов и удаленной работе на фрилансе. Вам могут оплатить работу на высокой тарифной ставке, либо в двойном размере за часы, отработанные во внеурочное время.

Козерог

Козерогам в первой половине дня звезды не советуют активно включаться в выполнение текущей работы. Это время может быть связано с какими-то непредвиденными осложнениями в работе. Например, могут испортиться отношения с кем-то из коллег или подчиненных и это негативно отразится на результатах труда. Звезды советуют вам не зацикливаться на мелких неприятностях.

Водолей

У Водолеев в этот день благоприятное время для карьеры. Вы сможете добиться поставленных задач, если проявите целеустремленность. Вторая половина дня будет связана с ростом производительности труда. Также вы сможете добиться улучшения отношений с коллегами. Не забывайте о планировании и дисциплине труда.

Рыбы ‌‌

У Рыб этот день благоприятен для восполнения пробелов в профессиональных познаниях. Успешно проходит процедура переаттестации. Хорошо пойдут дела у тех, кто профессионально занимается рекламной и издательской деятельностью, связан с туризмом или работает дистанционно через интернет. Вторая половина дня благоприятна для реализации творческого потенциала.

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