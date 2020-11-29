Взвесьте все «за» и «против» — любовный гороскоп на 30 ноября

Сегодня опасно принимать необдуманные решения.

Овен

Звезды подсказывают Овнам, что вам в этот день желательно отложить все дела и посвятить досуг отдыху и развлечениям. Выберите место, которое нравится вам обоим и вдвоем отправляйтесь туда. Одиноким Овнам стоит постараться произвести яркое впечатление на окружающих.

Телец

Если события этого дня поставят перед вами давнюю проблему с личной жизнью, сейчас вы можете решить ее с помощью мудрости и душевной чуткости. Одиноким Тельцам звезды советуют не терять голову и здравый смысл, если сегодня вам сделают признание в любви.

Близнецы

Сегодня многие Близнецы могут заняться обдумыванием дальнейших перспектив отношений со своей пассией. Если выводы вас не слишком обрадуют, не раздумывая обратитесь за поддержкой к друзьям. Одиноким Близнецам звезды советуют отбросить сомнения в успехе.

Рак ‌‌

Не исключено, что сегодня вам удастся понять скрытые мотивы людей, которые заинтересованы в разрыве ваших отношений. Поделитесь выводами с любимым человеком и постарайтесь не поддаваться на провокации. Одинокие Раки легко просчитают наперед любую ситуацию.

Лев ‌‌

Звезды подсказывают, что сегодня Львы вспомнят свои несбывшиеся мечты и начнут активную деятельность для их воплощения. Постарайтесь убедить объект своей симпатии, что помощь партнера вам необходима. Если вы пока одиноки, постарайтесь воспринимать ситуацию менее эмоционально.

Дева ‌‌

Возможно, что этот день принесет некоторым Девам крупные перемены в личной жизни. Если у вас нет уверенности, что вы к ним готовы, постарайтесь взять паузу, чтобы не принимать необдуманных решений. Одинокие Девы поймут что именно им мешает показать симпатию к потенциальному партнеру.

Весы ‌‌

Астрологические тенденции подтолкнут Весы к прямолинейности в разговорах с любимым человеком. Однако ваши слова могут задеть партнера и спровоцировать неприятный разговор. Если вы пока одиноки, то можете лицом к лицу столкнуться с соперниками.

Скорпион

Сегодня звезды будут находиться на стороне Скорпионов, что позволит многим из них укрепить отношения с любимым человеком и вернуть в них страсть и доверие. Если вы пока не встретили вторую половинку, постарайтесь не терять голову в калейдоскопе событий.

Стрелец

Не исключено, что в этот день вам захочется забыть о правилах и традициях, и позволить максимальную свободу поведения. И все-таки прислушайтесь к мнению любимого человека. Одинокие Стрельцы с удовольствием займутся творчеством вместе с потенциальным партнером.

Козерог

Звезды подсказывают, что Козерогам в этот день придется пойти нас серьезные уступки любимому человеку. Впрочем, ваша гибкость принесет в будущем такие же серьезные и позитивные плоды. Если вы пока одиноки, соглашайтесь на любые компромиссы с окружающими.

Водолей

Астрологические влияния этого дня вызовут у Водолеев всплеск общительности и эмоциональности в отношении второй половинки. Это позволит партнеру помимо человеческих качеств увидеть в вас интересного собеседника. Если вы пока одиноки, ищите партнера в среде единомышленников.

Рыбы ‌‌

Общие заботы в этот день станут основой сближения и укрепления вашего союза. Звезды советуют Рыбам сосредоточиться на создании душевной атмосферы и не ставить во главу угла обязательное достижение результата. Для одиноких Рыб случайное знакомство может перерасти в романтическую связь.