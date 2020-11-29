Бодрый и удачный понедельник — гороскоп на 30 ноября

15-16 лунные сутки. Сегодня аспектные связи Луны в Близнецах усиливают любопытство, общительность и коммуникабельность, дают энергию для разъездов, маневров, несложных тренингов.

Приветствуется физическая и интеллектуальная активность. Хорошо участвовать в играх и соревнованиях, тренировать ловкость и гибкость, отрабатывать приемы вождения и ориентирования. Одновременно, это день мнительности, иллюзий и недоразумений. Из-за рассеянности, легкомыслия или спешки серьезные темы в любом разговоре будут задеты лишь «по касательной». Нежелательны монотонные занятия. Подходящие сутки для разминок, прогулок, разъездов.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам лучше направить свою энергию в разъезды или общение. Не стоит сдерживать любопытство, отказывать себе в небольших приключениях и коротких отклонениях от основного маршрута. День обещает яркий калейдоскоп впечатлений и контактов, количество которых порой будет превышать качество, зато поможет вам расширить кругозор. Часть сведений окажется сомнительной и будет нуждаться в проверке.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам больше общаться с людьми в свободном формате, так как главный капитал сейчас - информация и связи. Не стоит бороться за права и привилегии, теряющие силу. Лучше приостановить на несколько недель все прежние большие планы, не делать вложений и следить за новостями. Не время оценивать рентабельность проектов, в любом плане следует оставить люфт для будущих сюрпризов.

Близнецы

Близнецам сегодня придется совмещать в своих маневрах активность и осторожность. Для персональной инициативы день неудачный. Он поможет наладить сотрудничество на будущее, или создать для него предпосылки. Лучше всего делать это через друзей - например, соратников по новому популярному хобби. Не стоит увлекаться мечтами о будущем: в эти сутки легко оказаться в тумане ложных мыслеобразов прошлого.

Рак ‌‌

Ракам лучше не планировать на этот день монотонные занятия и серьезные разговоры. Он усиливает тягу к разнообразию, пробуждает любопытство. Также, он препятствует независимости, в любом деле потребуется помощник или компания. Приветствуются прогулки, поездки, разминки. Актуальны экспресс-услуги. Не досадуйте, если втянуты в чужие дела: помогая другим, можно косвенно преследовать свои личные цели.

Лев ‌‌

Сегодня звезды советуют Львы позволить себе больше свободы: обстоятельства дня располагают именно к этому. Если вас угнетала домашняя атмосфера или расстраивало одиночество, вам покажется подарком небес повседневная офисная суета или срочная командировка. Однако не исключено, что даже в свободной обстановке вы не сможете расслабиться полностью и вас будут преследовать фоновые неприятные мысли.

Дева ‌‌

Сегодня Девам лучше сделать ставку на общительность, понятливость и мобильность. Эти качества станут решающими, если вы хотите быстро преодолеть кризис, надеетесь устроиться на другую работу или начать карьеру в новых условиях. К сообразительности, коммуникабельности и легкости на подъем стоит добавить демократичные взгляды и дружелюбные манеры. Минусом к образу будут менторство и консерватизм.

Весы ‌‌

Сегодня внешние условия складываются для Весов неплохо, но их может подвести собственный настрой. Не в полную силу будут использованы деловые, технические, коммуникационные, финансовые возможности. Если вы в хорошей форме, можно использовать этот день для расширения горизонтов: коротких поездок, мелких разведывательных операций, экскурсий, легких тренингов, поддержки перспективного партнерства.

Скорпион

Скорпионам сегодня стоит сделать акцент на несложных полезных тренингах. Хорошо отрабатывать отдельные приемы общения, вождения, боя, ориентирования, быстрого реагирования, дрессировки, инструментального мастерства. Если последние месяцы вы провели не зря, рискованные трюки будут даваться легко. Условная смерть от руки условного врага укажет на недоработки, их лучше устранить в ближайшее время.

Стрелец

Стрельцов день приглашет к общению, но мешает развивать серьезные темы. Вместо доверительной беседы о жизненно важном, вам могут предложить формат легкой болтовни, игру или обсуждение сиюминутных проблем вместо стратегических планов. Звезды советуют поддержать разговор и не спешить: муссировать прошлое уже бессмысленно, а строить планы пока рано. На многих темах вы сейчас зациклены по инерции.

Козерог

От Козерогов этот день требует умения не зацикливаться на долгосрочных стратегиях, действовать здесь и сейчас. Лучше отложить планирование, глубокий анализ, серьезный разговор и занятия, в которых нужна аккуратность. Подходящий момент для короткой командировки. Может стать важна персона помощника, водителя, врача, тренера. Если у вас есть животные, не стоит ограничивать их активность и игривость.

Водолей

Сегодня Водолеев порадуют признаки свободы и легкости. Они могут стать особенно явственными в занятиях, связанных с физической и интеллектуальной активностью - например, в играх, деловых переговорах, спортивных тренировках, путешествиях, при управлении автомобилем или другим транспортным средством. Некоторые таланты и способности у вас вскоре будет шанс применить на законной регулярной основе.

Рыбы ‌‌

В этот день Рыб подводит их рассеянность, мнительность или склонность к иллюзиям (например, неадекватная самооценка). Также, причиной неудач или скромных результатов может быть лень, физическая слабость. Это не лучший день для важных начинаний, официальных контактов и для обсуждения вещей, которые вы принимаете близко к сердцу. В любом деле стоит заранее сделать поправку на искажения и помехи.