Ваши достоинства и недостатки по месяцу рождения

Согласно исследованиям, месяц рождения может существенно повлиять на развитие вашего характера.

Астрологи выделили 3 черты характера, которые окружающие любят в вас и один основной недостаток, на который вы должны обратить внимание. Все, что нужно сделать, это перейти к месяцу вашего рождения и узнать их.

Январь

Люди, рожденные в этот месяц, обладают сильной трудовой этикой; без колебаний высказывают свои позиции и взгляды.

3 ваших отличных качества: доставлять радость другим, готовность помочь и способность легко заводить друзей.

Ваш недостаток №1: вы часто находитесь в состоянии смятения и дезорганизации из-за того, что ставите других в приоритет.

Февраль

Людям, рожденным в этот месяц, присущи художественные наклонности. Им нравятся уникальные, особенные идеи, над которыми они работают и пытаются реализовать, чтобы подчеркнуть свою уникальную личность.

Ваши отличные качества: вы заставляете других чувствовать себя комфортно и улыбаться, дружба для вас самое главное.

Ваш недостаток №1: люди считают вас «слишком вежливым» и не знают, когда вы настоящий, а когда притворяетесь.

Март

Люди, рожденные в первый месяц весны — творческие личности. Но при этом они очень замкнуты.

Три ваших лучших качества: вам можно доверять, у вас хорошо развита интуиция и вы очень щедры.

Недостаток №1: вы пытаетесь подпольным способом иметь дело с людьми, которые, по вашему мнению, завидуют вам или ненавидят вас.

Апрель

Люди, рожденные в этом месяце, хотят, чтобы о них все заботились. Они наслаждаются каждой секундой того, что находятся в центре внимания. Не любят подчиняться чужим приказам и обычно поступают по-своему.

Три ваших лучших качества: вы очень сильны и нет препятствий, которые вы не можете преодолеть, вы не легко поддаетесь искушению, люди уважают вас за честность и нравственность.

Ваш недостаток №1: вы нерешительны и становитесь недоверчивыми после неудачного опыта.

Май

Вам сложно определиться. Вы то гонитесь за одним, то начинаете хотеть прямо противоположного.

3 ваших отличных качества: вы притягиваете других, как магнит, вы преданный друг и люди часто просят у вас совета.

Ваш недостаток №1: вы тратите слишком много энергии на других, а не на себя и свою жизнь.

Июнь

Люди, рожденные в первый месяц лета, обычно очень чувствительны к эмоциям окружающих. Они очень заботливые, застенчивые и разговорчивые.

3 ваших лучших качества: вы можете остановить кого-то одним лишь взглядом, вы смелы и готовы попробовать все сразу, вами восхищаются за ваше большое сердце и великодушие.

Недостаток №1: вы не говорите прямо, чего хотите, и затрудняетесь использовать правильные слова.

Июль

Вы более экстровертированы и спонтанны, чем те, кто родился в июне.

Три ваших отличительных качества: когда кто-то расстроен или грустен, он сначала приходят к вам, вы любите помогать другим и всегда находитесь в центре внимания.

Ваш недостаток №1: вы склонны отвлекаться на все хорошее или приятное, вместо того, чтобы искать решение своих проблем.

Август

Вы — прирожденные лидеры. Не боитесь сопротивляться, становиться лидерами большой группы и иметь собственное мнение.

Три ваших отличных качества: для вас нет ничего невозможного, вы любите быть окруженными людьми, ваш интеллект — это то, что все хвалят.

Недостаток №1: другие не любят вас, когда вы ворчите о том, как много вы знаете. Постарайтесь иногда держать свое мнение при себе.

Сентябрь

Люди, рожденные в первый месяц осени, очень чувствительны и возлагают большие надежды на других, поэтому много раз в своей жизни разочаровываются.

3 ваших отличных качества: вы можете быстро организовывать, вы не боитесь засучить рукава и делать все, что нужно, семья и дружба для вас важнее, чем богатство или социальный статус.

Ваш недостаток №1: вы не говорите того, что хотите или чувствуете, поэтому горечь и негатив остаются внутри вас.

Октябрь

Вы жаждете стабильности и баланса в жизни. У вас позитивный взгляд на вещи, вы избегаете конфликтов и ссор.

Три ваших лучших качества: вы производите очень хорошее первое впечатление, вы часто становитесь образцом для подражания благодаря своей мудрости и стабильности, в любви вы милы и бескорыстны.

Ваш недостаток №1: вы ожидаете, что все будут такими же зрелыми, как вы, и сделают правильный выбор, а если этого не происходит, вы злитесь.

Ноябрь

Люди, рожденные в этот месяц, очень скрытны. Иногда это может беспокоить других.

3 ваших лучших качества: вы хороший слушатель, в любви вы знаете, как раскрыть лучшее в другом человеке и заставляете других чувствовать себя особенными и ценными.

Недостаток №1: вам трудно сказать «нет», пока вы не достигнете своих пределов.

Декабрь

Люди, рожденные в первый месяц зимы, щедры и предприимчивы. У них очень сильная личность, но гордость иногда может мешать видеть все хорошее.

Три ваших отличных качества: вы действительно хороший человек, который не причинит никому преднамеренного вреда, вы веселый и заставляете других чувствовать себя комфортно.

Ваш недостаток №1: вы забываете, что в жизни есть взлеты и падения. Не сбивайтесь с пути перед трудностями. Разберитесь с ними.