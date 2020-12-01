Можно ли приравнять Бога к Вселенной

Есть люди, которые говорят – мой Бог, прошу Бога. А кто-то говорит – прошу или благодарю Вселенную.

И для них нет разницы, для них Бог и Вселенная – одно и то же. Правильно ли так говорить, объяснил аспирант Московской православной духовной академии Максим Злобин.

Говорить, что Бог и есть Вселенная, ставить знак равенства – это неправильно. Это пантеизм (от греч. пан – все, теос – Бог) – философское учение с корнями из языческого мира. Пантеисты не верят в Бога как в Личность, но обожествляют окружающую среду, природу, Вселенную. Между тем настоящий живой Бог – Личность, и Он сотворил Вселенную, потому что Он так захотел.

Чтобы глубже разобраться в сути вопроса, нужно различать Божественную сущность и Божественную энергию (благодать). Об этом глубоко и подробно писал великий богослов Православной церкви святитель Григорий Палама. Это позволит понять, почему мы можем говорить, что Бог одновременно и пребывает во Вселенной, но все же не тождественен ей и одновременно пребывает вне Вселенной, является большим, чем она.

Сущностью (природой) Своей Бог всегда вне Вселенной, ибо она, эта сущность, непостижима никому, а Своей энергией (благодатью) Господь всегда пребывает в мире, находится во Вселенной, поддерживая бытие мира от разрушения, от полного распада, давая в первую очередь по‑настоящему счастливую жизнь человеку.

Итак, Бог – Личность, а Вселенная – Его творение, бытие которой Он поддерживает. Она включает в себя творения различной природы – ангельской, человеческой, животной, растительной. Творения ангельской и человеческой природы (ангелы и люди) имеют свои уникальные личностные (ипостасные) характеристики, то есть также являются личностями.

Это еще одна причина невозможности отождествления Личности Бога и десятков миллиардов уникальных личностей ангелов и людей, которые являются главными жителями созданной Богом Вселенной.