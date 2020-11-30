Придирчивые эстеты по гороскопу

Ты зришь исключительно в корень и воспринимаешь лишь суть людей, предметов, событий или для тебя огромное значение имеет антураж, атмосфера, стиль, красота подачи? Ё

Сегодня поговорим о том, важна ли для тебя эстетика, согласно твоему знаку зодиака.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Для тебя эстетика как таковая не важна, если, конечно, не брать твое собственное отражение в зеркале. Ты воспринимаешь суть слов, а не то, как они были сказаны, конечный результат поступков, а не красоту их подачи, функциональность интерьера, а не его дизайнерскую ценность. Ты выбираешь друзей и возлюбленных не по внешности и безупречности манер, а по характеру и интеллекту, по силе духа и по умению вести связный предметный диалог, по твердости в достижении целей.

Телец (21 апреля — 20 мая)

У тебя тонкий вкус, а потому эстетика всего сущего для тебя имеет огромное значение и тебе неприятно, когда что-то выбивается за рамки твоего понятия о прекрасном. Ты отслеживаешь, как и в какой манере люди подают себя, свои идеи, планы и желания, стараешься облагородить и гармонизировать любое пространство, в которое попадаешь, будь то рабочее место, твоя квартира, приусадебный участок или номер в отеле. Именно из всего этого и рождается твое представление о мире и складывается суть и людей, и событий.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Ты не придаешь эстетике особого значения, ведь твое внимание надолго ни на чем не задерживается, а потому твоя оценка пространства, людей и событий чаще всего сводится к простому «нравится — не нравится». В первом случае ты наслаждаешься, во втором — стараешься побыстрее избавиться. Единственное, в чем для тебя по-настоящему важна эстетика, — это в речи. Тебе неприятны индивиды со скудным словарным запасом, те, кто не умеет правильно и красиво строить предложения и захватывающе говорить о чем бы то ни было.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ты ориентируешься на неочевидную красоту и на явную пользу, оцениваешь любую обстановку скорее по ощущениям, чем по дизайну, умеешь видеть суть даже за плотной завесой всего наносного. Для тебя эстетика в том, как ты сама ведешь себя с окружающими, в том, как ты подаешь себя, в твоих манерах, в ежедневных поступках, а украшательная мишура, которая для многих других является первоочередной, тебе не важна ни в своих, ни в чужих действиях, ни в интерьерах, ни во внешнем облике.

Лев (23 июля — 22 августа)

Для тебя, пожалуй, только эстетика и важна, о сути ты задумываешься крайне редко и лишь в том случае, если что-то или кто-то задевает тебя чрезмерно глубоко, а это при твоем эгоцентризме скорее исключение, чем правило. Ты в некотором роде идеалистка, верящая в перманентную сказку, тебе хочется, чтобы все всегда было красиво: внешний фон и текущие события, поступки окружающих, речь твоих собеседников, их лица и одежда, мир в целом и то, что ты в этот самый мир привносишь.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ты — настоящий эстет с безупречными манерами, стремящийся создать вокруг себя идеальное пространство и выглядеть безукоризненно. И людей ты оцениваешь именно с точки зрения эстетики, детально рассматривая и разбирая их одеяния, высказывания, жесты и чистоту их ногтей. Но все это не мешает тебе видеть суть, правильно оценивать намерения и устремления окружающих, и если даже кто-то, по твоему мнению, внешне далек от совершенства, ты в состоянии отдать должное его уму и каким-то выдающимся деяниям.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Для тебя именно эстетика — способ восприятия сущего и то, что стоит на первом месте. Тебе крайне важно, чтобы тебя окружали красивые предметы и привлекательные лица, плавно журчащая речь, поступки, за которые не стыдно. Ты оцениваешь мир через чувства, которые у тебя вызывают те или иные события, люди, вещи, и стремишься везде, где оказываешься, создать приятную атмосферу, в которой нет места негативу, боли, грязи, разговорам о том, что тебя пугает. Чем ближе картина окружающей тебя среды к произведению искусства, тем ты счастливее.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

У тебя своя эстетика, часто вообще не понятная окружающим, так как тебя привлекает то, что многих других отталкивает или даже пугает. Но это не говорит о том, что ты не эстет. Напротив! Ты умудряешься видеть прекрасное в самых странных формах и выражениях, в ужасающих событиях и бушующей стихии; и открываешь это людям, если, конечно, снисходишь до объяснений, а не просто наслаждаешься тем, что не доступно чужому пониманию, и не ощущаешь себя при этом избранной персоной.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ты и эстетика — суть вещи несовместные. Чаще всего твой эмоциональный диапазон не сильно велик, а потому ты оцениваешь людей и события не через призму прекрасного, а через свое собственное прямолинейное отношение и те желания, которые тобой движут в данный конкретный момент. У тебя нет насущной потребности украшать окружающее пространство, ты скорее влюбишься в того, с кем интересно беседовать, чем в того, кто очень привлекателен внешне, приобретешь удобную, а не красивую вещь.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Для тебя эстетика — в карьерных и социальных достижениях, в красоте и изяществе решения какой-нибудь сложной задачки (профессиональной ли, бытовой, амурной), в статусности твоего жилища, в том, как тебя воспринимают люди, вызывающие у тебя уважение и являющиеся для тебя примером для подражания. А все остальное тебя мало волнует, ты редко по зову души (а не потому, что это престижно) украшаешь свой дом произведениями искусства, тебе не важна эстетика речи окружающих, да и их внешность, в отличие от функциональности, не играет никакой роли.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Тебя чаще всего привлекает либо то, что модно и импонирует большинству твоих знакомых, либо то, что не нравится вообще никому. Ты, обладая, как правило, неплохим вкусом, иногда выдаешь и воплощаешь в реальность такие дизайнерские идеи, что чувство прекрасного нервно плачет навзрыд. Ты не любишь громоздкие и витиеватые словесные конструкции, так как они мешают тебе проникать в суть сказанного, ты скорее будешь восторгаться «Черным квадратом» Малевича, чем «Мадонной» Рафаэля. И порой сложно сказать, важна ли для тебя эстетика или ты плевать на нее хотела.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Для тебя эстетика — это то, что замещает суть. Ты чаще всего реагируешь не на смысл слов, а на то, как они сказаны, ориентируешься на красоту поступков, а не на то, что на самом деле люди для тебя делают, придумываешь идеальную картинку и пытаешься подтянуть под нее свою собственную жизнь и существование тех, с кем ты тесно взаимодействуешь. И, естественно, для тебя важно искусство как отражение красоты природы и человеческого лица, ты со вкусом одеваешься, любишь интерьерные и ювелирные украшения.