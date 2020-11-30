Как научиться читать мысли по взглядам и жестам

Читать чужие мысли большинство из нас не умеет, а вот научиться получать максимум информации о человеке по его жестам и мимике вполне реально.

Натренировав наблюдательность, можно с очень высокой долей вероятности распознавать, когда человек что-то скрывает или пытается обмануть. В невербальной части разговора скрывается 80% истины и только 20% — в словах. Человек не способен полностью контролировать язык тела, поскольку мелкие движения управляются нашим подсознанием. Именно на этом построен принцип работы детектора лжи.

Если вы вдохновились идеей освоить чтение мыслей по жестам и мимике, вам необходимо будет учитывать некоторые правила.

1. Рассматривайте все проявления в совокупности, потому что каждый жест многозначен: в разных ситуациях и у разных людей он будет отражать разные состояния. Например, покачивание ногой может означать как тревогу, так и нетерпение.

2. Мимика помогает демонстрировать настроение и отношение к человеку или теме разговора даже лучше жестов. Одна только улыбка может иметь более 10 смыслов: радости, удивления, печали, презрения и других.

3. Чтобы делать правильные выводы, нужна определенная тренировка, когда вы сможете улавливать несколько жестов и изменений мимики одновременно. Еще лучше, начиная осваивать язык тела, наблюдать за его проявлением в разных ситуациях у одних и тех же людей.

4. Обращайте больше внимания на левую половину тела собеседника, потому что ее контролировать сложнее, чем правую. Левая сторона отражает те эмоции, которые человек старается скрыть, а правая – которые хочет продемонстрировать. Это стоит учитывать в моменты, когда вы подозреваете, что вас обманывают.

5. Некоторые жесты имеют глубокую психологическую подоплеку. Например, покусывание карандаша (дужки очков) или постоянное держание во рту сигареты или даже жвачки, могут свидетельствовать о сильной озабоченности и тревоге, которые человек пытается побороть. Предметы во рту подсознательно возвращают человека в младенчество, когда он чувствовал себя в полной безопасности у материнской груди.

И напоследок, хороший способ проверить, не лгут ли вам. Если сомневаетесь в словах человека, попробуйте смотреть ему в глаза или на кончик носа в течение минуты. Если собеседник не начнет краснеть или отводить взгляд, то скорее всего, он вас не обманывает. Но если за это время вы заметите, что он часто моргает, это будет довод в пользу лжи.

Осваивайте язык тела и читайте человека как книгу.

Марина Басманова, клинический психолог