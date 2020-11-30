Астролог рассказала об опасности «оси катастроф»

Василиса Володина рассказала, что «ось катастроф» обозначает начало и конец любых дел, а чтобы избежать неприятностей, нужно оставаться дома или просто работать.

Последний в этом году опасный период начинается 30 ноября и закончится 4 декабря. Астролог Василиса Володина рассказала, каких дел нужно избегать в этот период времени, чтобы не столкнуться с неприятностями лицом к лицу. «Ось катастроф» — это воображаемая линия между звездами Альдебаран и Антарес, которые символизируют начало и конец всех дел. Когда планеты попадают на «ось» между звездами, на Земле наступает непростой период.

Жителям страны в ближайшие дни лучше отказаться от посещения публичных мест и массовых мероприятий, чтобы избежать бед. Все решения следует принимать взвешенно, без оглядки на мнение посторонних людей. Свободное время лучше всего посвятить отдыху в уединении или внеплановой работе. Астрологи отметили, что последнюю в этом году «ось» легче всего переживут Стрельцы, Водолеи и Рыбы.