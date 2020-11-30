Рассчитываем на успех, а не на деньги — финансовый гороскоп на 1 декабря

Сегодня мы вряд ли что-то заработаем, зато сможет найти рецепт успеха.

Овен ‌‌

У Овнов сегодня может усилиться напряженность в отношениях с вышестоящим руководством. От вас могут требовать отчета о проделанной работе. Постарайтесь ускорить темп своей работы – очень важно уложиться в сроки. Вместе с тем, если вы работаете с техникой, то не забывайте о правилах техники безопасности. И не стоит проявлять инициативу там, где вас об этом никто не просит.

Телец

У Тельцов сегодняшний день может быть связан с усилением интенсивности информационного обмена и контактов. С одной стороны это хорошо, поскольку у вас увеличиваются шансы на приобретение деловых связей и решение вопросов с помощью знакомых и друзей. С другой стороны ожидается много неувязок, когда не все обещания будут исполняться.

Близнецы

Близнецам в этот день лучше спокойно делать свое дело и не думать о том, сколько денег при этом будет заработано. Результат труда будет хорошим, вы сумеете продвинуться вперед в своих планах. Однако с оплатой труда, возможно, придется какое-то время подождать – вам могут не выплатить деньги своевременно. Одновременно, этот день благоприятен для улучшения отношений с коллегами.

Рак ‌‌

Ракам в этот день нелегко будет находить взаимопонимание с коллегами и деловыми партнерами. Возможны ситуации, которые не обойдутся без споров или конфликтов. Также достаточно напряженными могут быть контакты с некоторыми заказчиками и клиентами, если вы занимаетесь их обслуживанием. Старайтесь быть более тактичными и сдержанными в деловых контактах.

Лев ‌‌

Львам сегодня необходимо правильно рассчитывать силы при выполнении любой работы. Физические и психологические перегрузки могут неблагоприятно отразиться на вашем самочувствии, и это может привести к снижению уровня работоспособности. Если что-то идет не по плану, не стоит нервничать и срываться на коллегах. Это хороший день для подготовки финансовых и статистических отчетов.

Дева ‌‌

Девам звезды советуют больше внимания и времени уделять информационному обмену и контактам. В этот день вы сможете быстро и легко добиваться поставленных целей за счет успешного сотрудничества с людьми и их информационной поддержки. Можно проводить деловые встречи, назначать свидания, отправляться в поездки. Используйте имеющиеся у вас деловые связи для урегулирования актуальных вопросов.

Весы ‌‌

У Весов в этот день хорошие шансы для увеличения уровня доходов за счет личных усилий. Вы сможете проявить практичность в делах. Ваш труд будет оценен начальством и должным образом материально вознагражден. Однако не следует ожидать, что за этим последует предложение перейти на более высокую должность. Карьерного роста сейчас дождаться не получится.

Скорпион

У Скорпионов, проходящих профессиональное обучение, этот день может сложиться достаточно напряженно. Могут возникнуть сложности с преподавателями с точки зрения качества обучения. Вместе с тем, это время складывается удачно для тех, кто работает индивидуально и может многие вопросы решать самостоятельно. А вот с коллегами могут возникать напряженные ситуации.

Стрелец

У Стрельцов сегодня может возникнуть напряженная ситуация с деньгами. Возможно, ваши доходы не будут покрывать ваших расходов. Вместе с тем, вам может представиться шанс увеличить доходы за счет дополнительной подработки. Это может быть удаленная работа или выполнение частных заказов помимо основной работы. Хорошо пойдут дела у тех, кто работает в ресторанах и в медицинских учреждениях.

Козерог

Козерогам в этот день будет нелегко найти взаимопонимание с заказчиками и клиентами при работе в сфере услуг. С некоторыми клиентами вы можете впустую потратить время – они будут долго примеряться к покупке или заказу, а в последний момент могут передумать делать заказ. А вот для работы в составе творческого коллектива это удачный день. Успешно пойдут проектно-конструкторские работы.

Водолей

У Водолеев хороший день для контактов с начальством и продвижения в карьере. Особенно это относится к тем, кто занимает руководящую должность. Старайтесь действовать методами «мягкой силы», убеждая и склоняя людей к принятию тех или иных решений. Ваш авторитет среди подчиненных заметно вырастет. Подчиненным следует строго соблюдать дисциплину труда.

Рыбы ‌‌

Рыбам в этот день звезды советуют повышать уровень образования и восполнять пробелы в знаниях. Если вы являетесь студентом вуза или колледжа, то никаких проблем с учебой не возникнет. Успешно пройдет этот день для тех, кому предстоит проходить тестирование или собеседование при поступлении на новую работу. Не следует рассчитывать на большую прибыль.