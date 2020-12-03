Отношения подорвутся на минах проблем — любовный гороскоп на декабрь

К сожалению, любовная сфера жизни у большинства людей в декабре будет во много раз менее содержательна, чем деловая.

Да и везения в ней Фортуна запасла минимум, а вот опасных мин разбросала повсюду — последнее особо справедливо в первой половине декабря. Именно в это время большинство постоянных любовных и супружеских пар будет проверяться на прочность. Может в разы возрасти число неожиданных, резких и бурных расставаний, при воспоминании о которых сердце еще долгие годы будет сжиматься и болеть от душевных шрамов. Новые же пары будут просто обречены на либо быстрый распад, либо на драматичный сценарий развития событий в общении. Зная это, единственным средством психогигиены и взаимной безопасности будет принцип «прежде чем что-то сделать или сказать, даже подумать — посчитай до ста». Только так можно не допустить негативных и разрушительных последствий для любви брака.

Благодаря соединению Урана с Черной Луной в Тельце в декабре весь месяц будут активизированы специфические темные силы, благодаря которым будут процветать альфонсы, адьюльтеры, любовные мошенники и прочая «любовная нечисть». Так что будьте бдительны и не поддавайтесь на провокации нечистоплотных сердцем, циничных людей, чтобы стать их жертвами и не «влипнуть» в несчастную любовную историю.

4–6 декабря из-за секстиля Меркурия к Хирону очень большие шансы помириться тем, кто был в ссоре. Причем мир будет достигнут прочный и с малыми усилиями сторон. Самое лучшее в это время — прибегнуть к помощи посредника, который поможет сторонам помириться, тогда результат будет достигнут быстрее и продлится дольше. Также это прекрасное время, чтобы обратиться к свахе или в брачное агентство, чтобы подыскать себе действительно достойного любовного партнера — результат будет выше всяких похвал.

14 декабря произойдет солнечное затмение в знаке Стрельца. Этот день и плюс-минус еще 3 дня для многих пар станет судьбоносным. Изжившие себя отношения однозначно начнут распадаться, а те, которые действительно основаны на любви и совместимости, могут только укрепиться. А вот новым отношениям это затмение никакого импульса не дает, напротив, оно его забирает. Поэтому лучше не планировать на это время никаких романтических первых свиданий или новых знакомств — результат будет либо нулевой, либо отрицательный. Причем импульс этого затмения задаст схему событий на 5–6 лет вперед. Так что в ваших интересах не закладывать в эти дни сценариев будущих отрицательных событий, лучше бездействовать, чем «наломать дров». Все это наиболее ярко коснется Стрельцов, родившихся в ноябре, а также Близнецов, рожденных в мае, Дев, родившихся в августе и Рыб, появившихся на свет в конце февраля.

14–15 декабря из-за тригона Меркурия и Марса окажутся удачными датами для тех, кто надумал пока не знакомиться непосредственно для любовного контакта, а просто начать общение, чтобы лучше узнать друг друга, или чтобы пока на расстоянии очаровать своего избранника, спровоцировать его внимание. Такая тактика может очень быстро привести к успеху — дальнейшие отношения потом установятся душевные и будут прочными.

18–20 декабря соединению Меркурия и Солнца — благословенное время для тех, кто хочет завести служебный роман, познакомиться с представителем противоположного пола на курорте, в командировке, на курсах дополнительного образования, во время гуляния в парке или участия в профессиональной конференции или семинара. Причем если инициатива будет идти от женщины, отношения сложатся гораздо быстрее. Особенно вероятен такой ход событий у Стрельцов, роившихся 16–22 декабря, Львов, рожденных 18–22 августа и Овнов, даты рождения которых 17–21 апреля.

Но с 22 декабря, когда Венера будет в оппозиции к Урану и Черной Луне, опять будут сверхвероятными ситуации измен в устоявшихся парах, обманов и психологических манипуляций во вновь созданных. Будет расти тенденция, где один партнер, чаще мужчина, хочет взять от партнера много любви, тепла, а порой и денег, и ничего не дать взамен. Чтобы не нарваться на такое вот любовное потребительство, в этот период лучше не знакомиться с новыми мужчинами, а со старыми партнерами держать ухо востро и действовать по принципу «доверяй, но проверяй». На этот раз все эти явления более всего коснутся тех, кто родился с 25 октября по 3 ноября, а также с 26 апреля по 2 мая.

20–28 декабря Марс в квадратуре к Плутону. Очень опасный период для любви и брака. Очень! Одно неосторожное слово может спровоцировать целую цепную реакцию из скандалов, взаимных обвинений, оскорблений на повышенных тонах, а возможно и бытовых драк с ярко негативными последствиями для здоровья и угрозой для жизни. Повышается опасность нападений с изнасилованиями, грабежей. Поэтому самым разумным будет ни под каким предлогом не реагировать на агрессию своих визави, если вы находитесь вместе. Наилучшим решением, если дошло до разборок и скандалов, просто временно разъехаться, под любым благовидным предлогом уехать пожить к себе на другую квартиру, к родным, друзьям и знакомым. Не ходите в одиночку по улицам, особенно в позднее время. И лучше даже не пытайтесь познакомиться с противоположным полом, если не хотите не просто негативных — разрушительных последствий на свои «мягкие места». Сильнее всего эта ситуация касается тех, кто рожден в такие промежутки времени как 15–23 апреля, 16–22 января, 14–20 октября и 14–19 июля.

21–26 декабря соединение Юпитера с Сатурном. Отношения, которые родились в этот период времени, будут просто обречены на долгосрочность и материальное благополучие. Они правда будут основаны скорее не на страсти, а больше на уважении, на совместных ценностях и взаимном чувстве долга, глубокой заботе друг о друге. Возможно, один из партнеров будет либо гораздо старше другого, либо в разы выше по социальному статусу и доходам. Правда может случиться так, что свадьба может отложиться на время, но не пугайтесь, она все равно состоится. Особенно вероятен такой сценарий, если вы рождены в следующие периоды: 22–26 января, 23–27 сентября, 22–28 мая, 21–25 марта или 23–29 ноября. Если же вы уже связаны узами Гименея, то этот аспект может укрепить материальную обеспеченность пары или вывести его на более высокий уровень.

Овен ‌‌

Для влюбленных Овнов удачна 2 половина декабря: она снимет лишние сложности, вернет союзу согласие и гармонию, а главное, приоткроет новые перспективы (в том числе, виды на на партнерство и дружбу, если любовь не удалась). Возрастут в этот период шансы и у тех Овнов, которые пребывают в поиске счастья. Велика вероятность найти объект симпатий в путешествии, во время учебы или занятий спортом.

Телец

В 1 половине декабря Тельцы зависят от встречного интереса партнера и его душевного отклика. А вот 2 половина декабря расставит приоритеты иначе: станет важна общая гармония темпераментов, и ключ к ней не только в сексуальном влечении. Помимо взаимопонимания в спальне, сыграет роль совместная тяга к спорту, путешествиям или рискованным авантюрам. Постоянные союзы в близком будущем ждут испытания.

Близнецы

Поддерживать активный диалог с партнером общительным Близнецам лучше в 1-2 декадах декабря. В поисках красоты, гармонии и романтики поможет 2 половина декабря. Она не только добавит эстетики в ваши отношения с представителями другого пола, но и расширит в целом ваш взгляд на любовь и повысит шанс на удачу в делах сердечных. Отныне вы - искушенный идеалист с открытым сердцем и большими запросами.

Рак ‌‌

Влюбленным Ракам покажется более гармоничной 1 половина декабря. Возможно, потому, что позволить им выражать свои чувства в привычном формате. Однако время не стоит на месте, и уже во 2 половине декабря многие Раки почувствуют неладное - и дело будет не только в небольшой текущей путанице. Чутье подскажет им, что пора менять представления о некоторых вещах, например, об интимной стороне любви.

Лев ‌‌

В декабре влюбленные Львы уязвимы. В 1 половине месяца возможна ранимость или мнительность, это не слишком удачный период. Во 2 половине декабря многие представители знака склонны носить, не снимая, розовые очки и могут пропустить момент необратимых перемен во взглядах партнера. Многие Львы «проснутся» лишь в конце декабря, когда сама жизнь поставит их перед фактом, приятным или огорчительным.

Дева ‌‌

В 1 половине декабря Девы склонны цепляться за свое любовное прошлое. Не слишком важно, было ли оно счастливым, важнее сам факт наличия «страницы биографии». Но чуть позже им придется признать, что ситуация изменилась, а с ней и правила игры. Симпатии свободных Дев во 2 половине декабря станут менее постоянными, возможна полоса иллюзий, тяга к романтическим приключениям и сомнительным авантюрам.

Весы ‌‌

В начале декабря влюбленные Весы излишне чувствительны и не уверены в себе (по разным причинам, включая материальные). А вот 2 половина месяца подтолкнет их к росту любовных запросов, и звезды считают его обоснованным. Это время удач, но если вы хотите большего, не роняйте планку: ваш «снобистский идеализм» в любви - всего лишь здравый взгляд на вещи. Революция в вашей личной жизни уже близка.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют уладить свои личные дела в 1 половине декабря. Если управлять любовной лодкой не получается, следует изучить причины крушения и закрыть эту страницу. Вторая половина месяца отмечена непостоянством чувств, а также мощными новыми веяниями в личной жизни, к которым часто не применима прежняя логика. Пока вы не стали в них экспертом, лучше повременить с новой инициативой.

Стрелец

Для влюбленных Стрельцов декабрь может начаться с воспоминаний о прошлом, тайных вопросов и сомнений. Возможна неприятная полоса - например, разлука или разочарование. В середине месяца произойдет перелом и сама судьба даст вам в руки мощное оружие в виде личного обаяния. На порядок удачнее начнут складываться и внешние обстоятельства. Итог закономерен: в делах сердечных вам начнет везти чаще.

Козерог

В 1 половине декабря влюбленные Козероги еще верят, что можно удержать или вернуть прошлое. «Блажен, кто верует» - говорят звезды и во 2 половине месяца спокойно ставят представителей этого знака перед очевидными фактами. Даже самые упрямые Козероги будут вынуждены признать, что в отношениях полов они что-то давно упускают и настала пора подкорректировать свои прежние взгляды на эту грань бытия.

Водолей

Путь к любовным удачам откроется для Водолеев во 2 половине декабря. Развитие событий в делах сердечных часто будет неуправляемым и роковым, но волноваться не стоит: обстоятельства будут «лить воду на вашу мельницу». Если вы одиноки и ищете пару, звезды советуют вам осознать новое положение дел, стать разборчивее и немного поднять свою прежнюю планку: вы заслуживаете большего и это чистая правда.

Рыбы ‌‌

В начале декабря большинство Рыб уверено в своих чувствах, но во 2 половине месяца многие представители знака начнут в этом сомневаться. Очередная полоса сомнений продлится до новогодней ночи, что свободных и неразборчивых Рыб может привести к не самым хорошим последствиям. Звезды настоятельно советуют им сопоставлять свои романтические фантазии с действительностью, причем не старой, а новой.