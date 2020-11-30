Захочется «вляпаться» в историю — гороскоп на 1 декабря

16-17 лунные сутки. Сегодня Луна в Близнецах поощряет любопытство, усиливает тягу к разнообразию и информационному обмену.

Все эти потребности легко закроет ингрессия Меркурия в знак Стрельца. Новости этого дня помогают ориентироваться в наступающих реалиях, расширять кругозор и менять мировоззрение. Рано отправляться в долгий путь и утверждать планы, но самое время собирать сведения и сравнивать мнения. Мелкими насущными делами лучше заниматься утром. Чем ближе вечер, тем вероятнее осечки и тупики, возможны проблемы с навигацией, вниманием, аккуратностью, правильной трактовкой новостей и собственных ощущений.

Овен ‌‌

В первый день декабря звезды советуют Овнам быть внимательнее к новостям, особенно, поступающим из-за рубежа. Также, заслуживают внимания известия, связанные с учебой, путешествиями, политикой, переездом, научной деятельностью, новинками транспорта и связи. Но пускать в ход полученную информацию рано. Целевые действия (например, срочные поездки по конкретным маршрутам) лучше осуществлять с утра.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам дрейфовать на попутных течениях и не пытаться раньше времени прокладывать в бурных волнах перемен свой собственный курс. Исключение - ситуации, когда вы хотите развлечься или размяться, либо просто убить время в ожидании значимых для вас событий. Из потока новостей важно вычленить то, что является предупреждением и помогает вам избежать неприятностей в будущем.

Близнецы

Сегодня Близнецам лучше не браться за серьезные дела, что-то сбивает им ориентиры и лишает уверенности. Может мешать старая иллюзия, неустойчивое настроение или самочувствие. Возможны проблемы с навигацией, логикой, с трактовкой новостей, знаков и своих ощущений. Насущными мелкими хлопотами желательно заниматься утром. Становится информативнее общий фон, стоит прислушаться к разговорам, сплетням.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам сложно выделиться из толпы и отстоять свои персональные интересы. Обстоятельства зачастую будут сильнее, а люди хитрее. Что-то уведет вас в сторону от плана или заставит незаметно изменить старым убеждениям. Возможны иллюзии относительно других стран и культур. Стоит обратить внимание на слухи, циркулирующие в рабочем коллективе, на новости медицины, образования, связи, сферы услуг.

Лев ‌‌

Львам сегодня пригодятся подвижность, коммуникабельность и открытость новому. Не стоит относиться пренебрежительно к витающей в воздухе свежей информации: то, что сейчас предстает в форме шуток, слухов и догадок, вскоре станет правилом. Для мелких насущных дел и неотложных поездок лучше выбрать утро. Основная часть дня больше подойдет для свободного общения или прогулок без определенной цели.

Дева ‌‌

Дев вплоть до ночи выручают подвижность, гибкость в принятии решений и легкость на подъем. Также, сегодня может сыграть роль общительность, информированность, целеустремленность и умение учиться новому. Звезды советуют оставаться на связи и быть готовыми к мелким срочным маневрам в интересах дела. Возможны новости в связи с домом, семьей, переездом, учебой, работой, предполагаемым путешествием.

Весы ‌‌

Сегодня главная задача Весов - быть восприимчивыми и любознательными, впитывать вплоть до ночи, как губка, новости и впечатления. Звезды подсказывают, что сейчас даже мелочи играют для вас роль, становясь вашим проводником в «большой мир» и добрым знаком будущего крупного успеха. Не помешает привести в боеготовность свой интеллектуальный арсенал, а также доступные средства связи и передвижения.

Скорпион

Скорпионам сегодня полезно заняться анализом погрешностей и «узких мест» в своей работе. Найти их необходимо, если перед вами сложная долгосрочная цель, вы сдаете проект, вам предстоит экзамен или опасный вид деятельности. На первом плане - коммуникации и технические детали. Не стоит полагаться на интуицию. Для полного понимания ситуации, не помешает быть в курсе финансовых и налоговых новостей.

Стрелец

На Стрельцов сегодня сильно повлияет общий информационный фон. Одновременно, усилится их обоснованный интерес к конкретным коммуникациям, учебе или языкам. Станет в разы важнее право высказаться, получить легальный доступ к знаниям, маршрутам, каналам связи. Не стоит спешить с заявлениями, предложениями, новыми контактами: вначале лучше сравнить разные мнения и оценить противоречивые слухи.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам ограничиться мелкими насущными хлопотами и не откладывать их на вечер. Параллельно несложным занятиям, полезно погрузиться в информационный поток. Не стоит отключать радио, средства связи, новостные ленты. Желательно прислушаться к разговорам коллег, попутчиков, персонала. Представят интерес новости из-за рубежа или из скрытых, но авторитетных для вас источников.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям повременить с крупной инициативой, но активнее пользоваться мелкими возможностями. Не стоит отказываться от шанса продолжить разговор, игру, тренировку или путешествие, если для этого сохраняется подходящий настрой. В оценке результатов вам в данный момент лучше быть оптимистом: если все получается в целом, можно простить себе и другим людям отдельные недочеты.

Рыбы ‌‌

Сегодня один из тех дней, когда звезды советуют Рыбам меньше говорить и больше слушать. При этом на первое место лучше поставить не праздный интерес, а сознательное стремление быть в курсе событий, учиться и расширять кругозор. Пищу для размышлений вам могут дать слова конкретных лиц (родителя, начальника, партнера). Важно отделять зерна истины от своих личных иллюзий и психологических проекций.