Сегодня эгоизм полезен — любовный гороскоп на 1 декабря

Не бойтесь иногда проявлять эгоизм — он поможет вам сделать правильный выбор в сложной ситуации.

Овен ‌‌

Сегодня многие Овны смогут победить свою нерешительность и взаимодействовать с объектом вашей симпатии без комплексов. В итоге это может привести к улучшению отношений. Одиноким Овнам не стоит забывать о привлекательности своего имиджа.

Телец

Некоторые Тельцы смогут понять, что любимый человек для вас является еще и лучшим другом, который при необходимости даст мудрый совет. У одиноких Тельцов бурный флирт может привести к неожиданным последствиям, которые, тем не менее, придутся вам по душе.

Близнецы

Звезды подсказывают, что сегодня многим Близнецам при решении проблем в личной жизни желательно руководствоваться собственными интересами и не бояться выглядеть немного эгоистичными. Если вы пока одиноки, не стоит тратить время на неприятного вам человека.

Рак ‌‌

Для некоторых Раков сегодняшний день может оказаться нелегким испытанием. Ваша любовь подвергнется опасностям и даже будет под серьезной угрозой расставания с партнером. Если вы пока не встретили вторую половинку, не стоит забывать об осторожности при знакомствах.

Лев ‌‌

Львы в этот день почувствуют эмоциональный подъем и приятное волнение. Общение с объектом вашей страсти покажет насколько ослепительными могут быть дальнейшие перспективы ваших отношений. Одиноким Львам не стоит ждать, что удача сама постучится вам в дверь.

Дева ‌‌

Не исключено, что сегодня Дев будут ожидать различные сложные испытания и преграды на пути к счастью с любимым человеком, но всё окончится даже лучше, чем вы могли это представить. Если вы пока одиноки, отдайте приоритет знакомству с потенциальным партнерам старше вас.

Весы ‌‌

Звезды рекомендуют Весам в этот день поразить любимого человека чем-то необычным в своей внешности или поведении. Впрочем, о чувстве меры забывать тоже не стоит. Если вы пока одиноки, постарайтесь не принимать всерьез безразличие к вам со стороны потенциального партнера.

Скорпион

Текущее положение планет говорит, что Скорпионам желательно удержаться от проявления обид в адрес любимого человека. Позитивные результаты принесет только дипломатическая тактика. Одиноким Скорпионам будет непросто решиться на кардинальные перемены в своей жизни.

Стрелец

Если вам будет казаться, что любимый человек чрезмерно озабочен своими делами, а для вас у него времени нет, попробуйте посмотреть на ситуацию другими глазами, и вы увидите все в реальном свете. Одиноких Стрельцы напомнят о своем существовании интересующему их человеку.

Козерог

Астрологические влияния дня подтолкнут многих Козерогов к проявлению нежности в адрес любимого человека. Причем, сила чувств удивит даже вас самих, не то что партнера. Если вы пока одиноки, будьте боле сдержаны по отношению к новому знакомому.

Водолей

Звезды подсказывают Водолеям, что самая разумная в этот день – поиск баланса интересов – может принести весьма приятные и многообещающие результаты в случае ваших взаимных усилий. Если вы пока одиноки, постарайтесь более четко сформулировать свои пожелания к партнеру.

Рыбы ‌‌

Возможно, некоторые Рыбы сегодня с головой окунутся в приятные воспоминания первых дней знакомства с любимым человеком. Это позволит освежить в памяти чувства и по-новому взглянуть на ваши нынешние отношения. Одинокие Рыбы почувствуют поддержку от тайного покровителя.